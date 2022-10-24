İnternet hızını inanılmaz artıracak bir çip geliştirildi
Yeni geliştirilen bir çip ile 1.84 Petabyte veri aktarabilmek mümkün hale geliyor. Bu hız ise yaklaşık 230 milyon fotoğrafı yalnızca 1 saniyede aktarılabiliyor.
Hepimiz evimizde daha hızlı internet istiyoruz, hepimiz bekleme sürelerinin ve indirme sürelerinin çok kısalmasını bekliyoruz. Daha ötesinde ise süper bilgisayarlar gibi teknolojiler geldikçe daha yüksek hıza da ihtiyaç duyulacak. Yeni geliştirilen bir çip ise bu ihtiyaca cevap verecek.
SANİYEDE 1.84 PETABYTE VERİ AKTARIYOR
Kopenhag’da bulunan Danimarka Teknik Üniversitesi’nden Asbjorn Arvad Jorgensen, geliştirdiği çip ile saniyede 1.84 petabyte veri aktarmayı başardı. Bu büyük hız sayesinde bağlantı kurmak ve veri indirmek çok daha hızlı hale geliyor.
Webtekno'nun aktardığı kadarıyla araştırmacılar yaptıkları çalışmada fotonik çip kullandı. Bu mikroçipin içinde iki veya daha çok sayıda fotonik bileşen bulunuyor ve bu bileşenler, çalışan bir devre oluşturuyor. Bu devre sayesinde 7,9 kilometre mesafeden gelen verileri tespit edip, işleyip, gerekli verileri oluşturup işlemeyi başarabiliyor.
İlk olarak araştırmacılar veriyi 37 farklı kısma ayırdı ve her bir parçayı fiber optik kablosunun farklı bir kısmından gönderdi. Sonrasında da her bir kısmı kendi içinde 223 veri yığını haline getirdi ve her bir veriyi elektromanyetik tayfın farklı katmanlarına ayırdı. Böylece veriler karışmadan aktarılabiliyordu, üstelik var olan fiber optik yapısıyla.
DAHA ÖNCE DE YÜKSEK HIZLAR GÖRÜLMÜŞTÜ
Aslında geçmişte daha yüksek aktarım hızlarına da ulaşmak mümkün olmuştur. Örneğin 10.66 petabyte gibi yüksek hızlar görülmüştü ancak burada bir sorun vardı. Bu gelişmiş sistemler oldukça pahalı ve aslına bakılırsa oldukça kullanışsız yapılardı. Yeni çalışma ise ciddi bir teknolojik atılımın altyapısını oluşturabilir.
Sistemin sağladığı veri işleme gücü o kadar fazla ki araştırma için yeterince veri bulunamadığından, bilim insanları yapay verileri kullanarak sistemi test etmek durumunda kaldı. Böylece çipin kapasitesi tam anlamıyla test edilmiş olabildi. Zira gezegenimizde saniyelik internet aktivitesi kabaca 1 petabyte oluyor.
Elbette ki bu yapı ciddi bir çalışmadan geçecek ve şifreleme, güvenlik gibi çalışmalar gerçekleştirilecek. Bakalım bu çalışma bize gelecekte ne tür atılımlara ön ayak olacak.
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