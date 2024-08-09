Türkiye'de erişime engellenen Instagram'a yeni özellik

Yayınlanma: 09.08.2024 - 01:35

Güncelleme: 09.08.2024 - 01:36

Instagram'ın yeni getirdiği özellik, gönderilere odaklanıyor. Normalde kullanıcılar oluşturdukları bir gönderiye 10'un üzerinde fotoğraf ya da video ekleyebiliyordu. Ancak yapılan değişiklik ile artık 20 fotoğraf ya da video gönderilere eklenebiliyor.

INSTAGRAM YENİ ÖZELLİKLER EKLEMEYE DEVAM EDİYOR

Instagram yaptığı resmi bir açıklamayla tek bir gönderiye eklenebilecek fotoğraf ve video sayısını artırdığını duyurdu.

Özellik dünya çapında kullanıma açıldı.