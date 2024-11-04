Türkiye'de erişim engelindeki Threads'in kullanıcı sayısı açıklandı

Yayınlanma: 04.11.2024 - 20:03

Güncelleme: 04.11.2024 - 20:03

Meta'nın X'e dönüşen Twitter için rakip olarak piyasaya sürdüğü Threads kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaşmıştı. Ancak uygulama aylar içinde aktif kullanıcılarını kaybetmişti. Temmuz ayında 175 milyon kullanıcısı olduğu açıklanan uygulamanın aylık aktif kullanıcı sayısının 275 milyonu bulduğu duyuruldu.

THREADS AYLIK AKTİF KULLANICI SAYISINI ARTIRDI

Meta'nın başındaki isim Mark Zuckerberg tarafından yapılan açıklamaya göre Threads aylık 275 milyon aktif kullanıcıya ulaştı. X'in daha Twitter olduğu zamanlar olan 2019'da ise platfromun aktif kullanıcı sayısı 330 milyona ulaşmıştı.

Twitter'ın X olması ve Elon Musk'ın bazı politikaları X'in kullanıcı sayısını inanılmaz düşürmüştü.

Threads ise aylık aktif kullanıcı sayısını söylenene göre artırıyor. Ancak yine de uygulamayı kullanan kişiler bu kadar aktif kullanıcının olduğunu hissetmediklerini söylüyor. Zira uygulamada etkileşim oldukça düşük.

Aylık, aktif kullanıcı sayısının diğer bazı uygulamalarla kıyaslandığnıda düşük kaldığı da aktarılıyor. Facebook, 2023 yılında 3,09 milyar aktif kullanıcıya sahipti, Snapchat ise aylık aktif kullanıcısı 850 milyon olarak açıklıyor.

Elon Musk'a göreyse X'in aktif kullanıcısının 600 milyon dolaylarında.

Yayınlanmasının üzerinden 1 yıl geçen Threads'in kullanıcı sayısının o zamanlardan bu yana yüzde 83 arttığı belirtiliyor.