Threads Türkiye'de resmen erişime kapatıldı
Sosyal medya platformu Threads, 29 Nisan itibarıyla Türkiye'de resmen erişime kapatıldı.
Rekabet Kurumu'nun Meta Platforms hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında günlük 4.8 milyon TL idari para cezası kesildi.
Kurum, Instagram ile Threads arasındaki veri aktarım mekanizması neticesinde oluşabilecek veri birleştirme davranışının engellenmesi yönünde geçici tedbir uygulanmasına karar verdi.
Meta'nın metin tabanlı sosyal medya platformu Threads, Rekabet Kurumu'nun emrine uymak için 29 Nisan'dan itibaren Türkiye'de erişime kapatıldı.
Threads uygulamasına giriş yapmaya çalışan kullanıcılar, ana sayfa yüklenemedi hatasıyla karşılaşıyor.
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