Türkiye'de geçen hafta en çok satılan oyunlar açıklandı

Steam'de her hafta en çok satılan ve oynanan oyunlar açılanıyor. Bu bağlamda Türkiye'de en çok Schedule I satılmış.

Türkiye'de geçen hafta en çok satılan oyunlar açıklandı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.04.2025 - 16:31

Steam, küresel anlamda ve ülkeler bazında oyunların nabzını tutuyor. En çok satılan oyunları ve aktif kullanıcı sayısını sürekli güncelleyen Steam, bu sefer de 8 Nisan ve 15 Nisan aralığında en çok satılan oyunları listeledi.

STEAM'DE EN ÇOK HANGİ OYUNLAR SATILDI?

Steam'in dolar kuruna geçmesi Türkiye'deki oyuncuların tercihlerini önemli ölçüde etkiliyor. En çok satılan oyunlar listesinde uygun fiyatlı oyunlar öne çıkıyor. Bağımsız ya da daha eski oyunların listede yer aldığını görüyoruz. Buna göre en çok satılan oyun Schedule I olmuş. Oyun 10.49 dolarlık bir fiyat etiketine sahip, ikinci sırada ise 5.79 dolarlık R.E.P.O yer alıyor.

Listede üçüncü sırada Rockstar Games imzalı ve 2018 yılında çıkış yapan Red Dead Redemption 2 yer alıyor. Oyunun listede yer almasının en büyük nedeni ise şüphesiz oyunun indirimde olması. Zira oyun normalde yaklaşık 60 dolar ancak yüzde 75 indirimle 15 dolara satın alınabiliyor.

Listede sırasıyla; Euro Truck Simulator 2, Path of Exile 2, EA Sports FC 25, Sons of The Forest, The Elder Scrolls Online, Black Desert ve Baldur's Gate 3 yer alıyor. 


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