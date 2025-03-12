Steam'de en çok indirilen oyunlar belli oldu
Steam'de her hafta indirilen oyunlara yönelik yeni liste yayınlandı. PC tarafında en çok indirilen oyunlar güncellendi.
Steam özellikle platformda bulunun oyunlara yönelik epeyce veri sunuyor. En çok oynanan ve satılan oyunların yer aldığı listeyi sürekli güncelleyen platformda, SteamDB altyapısıyla sunulan listeye göre en çok indirilen PC oyunu uzun bir süredir olduğu gibi ücretsiz olarak oynanabilen Counter-Strike 2 oldu.
STEAM'DE EN ÇOK OYNANAN OYUNLAR
Oyun listesinde bir süredir lider olan Monster Hunter Wilds ise birinciliğin ardından ikinciliğe tekrar düştü. Üçüncü sıraya birkaç gün önce çıkış yapan ve diğer platformlarda da listelerde üst sıralarda yer alan Split Fiction yer alıyor. Oyun ekranın bölündüğü ve yerleşik olarak iki kişinin aynı anda oynadığı bir yapıda sunuluyor.
Listenin tamamı ise şu şekilde:
- Counter-Strike 2
- Monster Hunter Wilds
- Split Fiction
- R.E.P.O.
- Steam Deck
- PUBG: BATTLEGROUNDS
- Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege
- THRONE AND LIBERTY
- FragPunk
- Marvel Rivals
- EA SPORTS FC™ 25
- Grand Theft Auto V Legacy
- Two Point Museum
- Kingdom Come: Deliverance II
- Warhammer 40,000: Space Marine 2
- Forza Horizon 5
- Warframe
- War Thunder
- Hearts of Iron IV
- The Sims™ 4
- Yu-Gi-Oh! Master Duel
- Apex Legends™
- Sekiro™: Shadows Die Twice – GOTY Edition
- WWE 2K25
- Sid Meier’s Civilization VII
- Dota 2
- Rust
- Anno 1800
- RoboCop: Rogue City
- THRONE AND LIBERTY – Talandre Celebration Pack: Gold
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