Steam'de en çok indirilen oyunlar belli oldu

Yayınlanma: 12.03.2025 - 19:28

Güncelleme: 12.03.2025 - 19:28

Steam özellikle platformda bulunun oyunlara yönelik epeyce veri sunuyor. En çok oynanan ve satılan oyunların yer aldığı listeyi sürekli güncelleyen platformda, SteamDB altyapısıyla sunulan listeye göre en çok indirilen PC oyunu uzun bir süredir olduğu gibi ücretsiz olarak oynanabilen Counter-Strike 2 oldu.

STEAM'DE EN ÇOK OYNANAN OYUNLAR

Oyun listesinde bir süredir lider olan Monster Hunter Wilds ise birinciliğin ardından ikinciliğe tekrar düştü. Üçüncü sıraya birkaç gün önce çıkış yapan ve diğer platformlarda da listelerde üst sıralarda yer alan Split Fiction yer alıyor. Oyun ekranın bölündüğü ve yerleşik olarak iki kişinin aynı anda oynadığı bir yapıda sunuluyor.

Listenin tamamı ise şu şekilde: