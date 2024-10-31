Türkiye'de giyilebilir teknolojilere ilgi artıyor

Yayınlanma: 31.10.2024 - 16:43

Güncelleme: 31.10.2024 - 16:43

Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Wan Fei, Türkiye pazarında giyilebilir teknoloji ürünlerine olan talebin son derece güçlü ve hızla artan bir eğilim izlediğini belirterek, "Kullanıcılar hem sağlıklı yaşamlarını destekleyen teknolojilere hem de günlük yaşamlarını kolaylaştıran akıllı çözümlere yöneliyor. Akıllı saatler ve fitness bileklikleri gibi ürünlere olan ilginin yükselmesi, Türkiye'de bu segmentin hızla büyümesine olanak sağlıyor." dedi.

Statista'da yer alan verilere göre, dijital sağlık pazarının "Akıllı Saatler" segmentindeki küresel gelirin, 2024 - 2029 arasında toplamda 11,9 milyar dolar artış göstererek sürekli bir şekilde yükseleceği öngörülüyor.

2020 - 2024 arasında da yükselişini sürdüren küresel gelir, art arda dokuz yıl boyunca artış yaşandıktan sonra, 2029'da 40,57 milyar dolara ulaşarak yeni bir zirveye ulaşması bekleniyor.

SAĞLIK VERİLERİNİN ANLIK TAKİBİ GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİ İLE MÜMKÜN OLUYOR

Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu CEO'su Fei, Huawei olarak, giyilebilir teknoloji alanındaki ürün geliştirme stratejilerinin, kullanıcıların günlük yaşamlarına değer katacak, sağlıklı yaşam ve verimliliği artıracak çözümler sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Fei, özellikle son yıllarda sağlık ve fitness takibinin öneminin arttığını gözlemlediklerini dile getirerek şunları söyledi:

"TruSense ve TruSleep gibi teknolojilerimizle, kullanıcıların sağlık verilerini anlık olarak takip etmelerini sağlıyoruz. Uyku kalitesinin izlenmesi, kalp atış hızının düzenli olarak kontrol edilmesi ve kandaki oksijen seviyesinin ölçülmesi gibi özelliklerle, kullanıcıların sağlıklı yaşamlarını destekliyoruz."

Kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına yanıt verebilecek çeşitlilik sunmayı önemsediklerini belirten Fei, "Özelleştirilebilir saat yüzleri ve uzun pil ömrü gibi özelliklerle, cihazlarımızın kişiselleştirilmesi mümkün hale geliyor. Böylece her bir kullanıcının yaşam tarzına en uygun ürünü bulmasını sağlıyoruz. Giyilebilir teknolojilerde inovasyonla birlikte gelen bu çeşitlilik, kullanıcı memnuniyetini artırırken, teknolojinin hayatın her alanında daha erişilebilir ve anlamlı olmasını sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Fei, teknolojiye dayalı yenilikleri hızla entegre etmenin de oldukça kritik olduğuna dikkati çekerek, ürünlerin ergonomik tasarımlarının yanı sıra dayanıklı malzemeler kullanarak uzun ömürlü olmalarını sağladıklarını belirtti.

Fei, Türkiye pazarında giyilebilir teknoloji ürünlerine olan talebin son derece güçlü ve hızla artan bir eğilim izlediğini söyledi:

"Kullanıcılar hem sağlıklı yaşamlarını destekleyen teknolojilere hem de günlük yaşamlarını kolaylaştıran akıllı çözümlere yöneliyor. Özellikle akıllı saatler ve fitness bileklikleri gibi ürünlere olan ilginin yükselmesi, Türkiye'de bu segmentin hızla büyümesine olanak sağlıyor."

Gelecek dönemde Türkiye'de giyilebilir teknoloji ürünlerine olan talebin daha da artacağını öngördüğünü belirten Fei, sözlerini şu şekilde tamamladı: