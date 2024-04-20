Apple, WhatsApp ve Threads uygulamalarını kaldırdı

Apple, Çin'deki internet düzenlemeleri ve erişim yasaklarına uyum doğrultusunda WhatsApp ve Threads'i ülkedeki yerel uygulama mağazasından kaldırdı.

AA
Yayınlanma: 20.04.2024 - 11:52
Apple, WhatsApp ve Threads uygulamalarını kaldırdı
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Çin'deki mobil uygulama mağazasında yapılan aramada Amerikan şirketi Meta'nın WhatsApp ve Threads uygulamalarına ulaşılamıyor. Wall Street Journal gazetesinin daha önce yayınladığı haberde Çinli otoritelerin Apple'a "ulusal güvenlik" nedeniyle iki uygulamanın kaldırılması talimatını verdikleri bildirilmişti.

Apple yetkilileri, gazeteye yaptıkları açıklamada, "Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin yasalarına, hemfikir olmasak da uymak zorundayız." ifadesini kullanmıştı.

DAHA ÖNCE DE TELEGRAM VE SIGNAL KALDIRILMIŞTI

Bloomberg de daha önce yayımladığı haberde sosyal mesaj uygulamaları Telegram ve Signal'in de Apple'ın Çin mağazasından kaldırıldığını duyurmuştu. Bu sosyal medya uygulamalarına Çin ana karasında halihazırda erişim engeli bulunuyor ancak kullanıcılar, VPN hizmetleri aracılığıyla istisnai erişim sağlayabiliyor.

Çin'deki en son internet düzenlemesiyle tüm mobil uygulamaların yerel lisansa sahip olmaları ve ana karaya kayıtlı alan adıyla yerel sunucudan hizmet sağlamaları şartı getirilmişti.

Çin'de uygulama hizmeti verecek şirketlerin "İnternet Bilgi Sağlayıcısı" lisansı edinmelerinin yanı sıra ülkedeki sansür politikası ve veri transferi kuralları ile standartlarına uymaları bekleniyor.


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