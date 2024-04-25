Türkiye'de yakında kapanacak Threads, X'i geçti

Meta'nın X'e rakip olarak piyasaya sürdüğü Threads, ilk haftasında ve ayında başarı yakalasa da sonrasında aktif kullanıcı sayısı düşmüştü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2024 - 12:13
Türkiye'de yakında kapanacak Threads, X'i geçti
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Meta'nın uygulaması Threads, Türkiye'de yasal sürece takıldığı için alınan kararla artık kapatılacak. Haliyle ilk tanıtıldığında akın edilen uygulamanın milyonlarca kullanıcısı da gitmiş olacak. Öte yandan yeni çıkan haberlere göre aktif kullanıcı sayısı olarak bakıldığında Threads'in X'ten daha fazla kullanıcısı olduğu ortaya çıktı.

THREADS TÜRKİYE'DE KAPANIYOR ANCAK KULLANICISI ARTIYOR

Yeni açıklanana göre Threads, X'i günlük kullanıcı sayısı açısından ABD'de geçmeyi başardı.

Uygulama hatırlanacağı gibi geçen yılın temmuz ayında kullanıma sunulmuştu.

Uygulama mağazalarında X'i geçen Threads, App Store'da en çok indirilen dördüncü ücretsiz uygulama oldu. Play Store'da ise Threads onbirinci sırada yer alıyor.

Başka bir veriye göreyse mart ayı 2024'te en çok indirilen uygulamalar arasında Threads 24 milyon indirme ile altıncı sırada yer almış.


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