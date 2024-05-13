Türkiye'de popüler Samsung modeline güncelleme desteği

Samsung'un sevilen Galaxy S21 FE modeli için One UI 6.1 güncellemesi geliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2024 - 16:28
Türkiye'de popüler Samsung modeline güncelleme desteği
Abone Ol google-news

Tanıtıldığında oldukça beğenilen orta segment Galaxy S21 FE, yakında yapay zeka özellikleriyle donatılan One UI 6.1 güncellemesine sahip olacak. Samsung, ABD'deki kullanıcıları başta olmak üzere güncellemeyi dağıtmaya başladı. 

SAMSUNG GALAXY S21 FE, ONE UI 6.1 GÜNCELLEMESİ ALACAK

Yapay zeka tabanlı Galaxy AI özelliğinin de yer aldığı One UI 6.1, küresel olarak yakında tüm Galaxy S21 FE kullanıcılarının kullanımına açılması bekleniyor.

Performans ve gizlilik odaklı pek çok yeniliği bünyesinde toplayan One UI 6.1'de sunulan her yapay zeka özelliği maalesef Galaxy S21 FE kullanıcıları için sunulmayacak.

Güncelleme daha önce de Güney Kore'de Galaxy S22, Tab S8, Z Fold 4 ve Z Flip 4 kullanıcıları için sunuldu.


Galaxy S21 FE haberleri Samsung Galaxy S21 FE haberleri Samsung One UI 6.1 haberleri

İlgili Haberler

Samsung, Galaxy S25'in bataryasına yapay zeka ekleyecek

Samsung, Galaxy S25'in bataryasına yapay zeka ekleyecek
Samsung Galaxy Ring, farklı boyut seçenekleriyle geliyor

Samsung Galaxy Ring, farklı boyut seçenekleriyle geliyor
Samsung telefonlar 'yeşil çizgi' sorunuyla karşı karşıya kaldı

Samsung telefonlar 'yeşil çizgi' sorunuyla karşı karşıya kaldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Fenerbahçe'den derbi öncesi 3 gollü galibiyet! Fenerbahçe 3-0 Kayserispor

Fenerbahçe'den derbi öncesi 3 gollü galibiyet! Fenerbahçe 3-0 Kayserispor
12 Mayıs 2024 Pazar reyting sonuçları açıklandı!

12 Mayıs 2024 Pazar reyting sonuçları açıklandı!
Spor yazarları Fenerbahçe - Kayserispor maçını yorumladı: 'Heba olan 1 yıl daha'

Spor yazarları Fenerbahçe - Kayserispor maçını yorumladı: 'Heba olan 1 yıl daha'
Son Dakika: Kamuda tasarruf paketi açıklandı, işte detaylar…

Son Dakika: Kamuda tasarruf paketi açıklandı, işte detaylar…
Son Dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!

Son Dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!
Galatasaray – Fenerbahçe derbisi, 19 Mayıs Pazar günü oynanacak

Galatasaray – Fenerbahçe derbisi, 19 Mayıs Pazar günü oynanacak
Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları cinsiyet değiştirmeye hazırlanıyordu... Dilligil'den Anneler Günü'nde paylaşım

Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları cinsiyet değiştirmeye hazırlanıyordu... Dilligil'den Anneler Günü'nde paylaşım
Altın fiyatları güne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 13 Mayıs 2024 altın fiyatları…

Altın fiyatları güne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 13 Mayıs 2024 altın fiyatları…