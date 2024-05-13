Türkiye'de popüler Samsung modeline güncelleme desteği

Yayınlanma: 13.05.2024 - 16:28

Güncelleme: 13.05.2024 - 16:28

Tanıtıldığında oldukça beğenilen orta segment Galaxy S21 FE, yakında yapay zeka özellikleriyle donatılan One UI 6.1 güncellemesine sahip olacak. Samsung, ABD'deki kullanıcıları başta olmak üzere güncellemeyi dağıtmaya başladı.

SAMSUNG GALAXY S21 FE, ONE UI 6.1 GÜNCELLEMESİ ALACAK

Yapay zeka tabanlı Galaxy AI özelliğinin de yer aldığı One UI 6.1, küresel olarak yakında tüm Galaxy S21 FE kullanıcılarının kullanımına açılması bekleniyor.

Performans ve gizlilik odaklı pek çok yeniliği bünyesinde toplayan One UI 6.1'de sunulan her yapay zeka özelliği maalesef Galaxy S21 FE kullanıcıları için sunulmayacak.

Güncelleme daha önce de Güney Kore'de Galaxy S22, Tab S8, Z Fold 4 ve Z Flip 4 kullanıcıları için sunuldu.