Üstünde Rolex saat olan özel tasarım iPhone 14 Pro Max!

03 Kasım 2022 Perşembe, 10:04

ABD merkezli teknoloji devi Apple, Eylül 2022'de tanıttığı iPhone 14 ailesini bir süre önce piyasaya sürdü. Böylelikle dünya genelindeki tüm tüketiciler, iPhone 14 satın alma imkanı yakaladılar. Eğer 30 bin 999 TL'den başlayan ödeme yapmayı kabul ederseniz, bu telefonlara siz de sahip olabilirsiniz.

135 BİN 420 DOLARLIK iPHONE

Webtekno'nun haberine göre bu telefonu diğerlerinden ayıran özelliği tasarımı oluyor. Lüks tasarım şirketi olarak bilinen Caviar, iPhone 14 Pro Max için özel bir çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda telefonun fiyatı, 135 bin 420 dolara kadar (yaklaşık olarak 2 milyon 520 bin TL) yükseldi.

Caviar tasarımcıları, 1 TB kapasiteli iPhone 14 Pro Max'in dış tasarımını değiştirdiler. Bu süreçte 18 ayar altın kullanan şirket, 8 adet elması da oluşturduğu tasarıma ekledi. Ayrıca altın dışındaki her yeri titanyum malzeme ile kaplayan Caviar, dünyanın en pahalı saat üreticileri arasında yer alan Rolex'e ait bir saati de telefonun arka kısmına yerleştirdi.

Tasarlanan bu Rolex'li iPhone 14 Pro Max'ten yalnızca 3 adet üretildi ve bir daha da üretilmeyecek.