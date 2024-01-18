Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu ne zaman? Alper Gezeravcı ne zaman uzaya gidecek? Uzay yolculuğu neden ertelendi?

Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu ertelendi. Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu ne zaman? Alper Gezeravcı ne zaman uzaya gidecek? Uzay yolculuğu neden ertelendi?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.01.2024 - 09:10
Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu ne zaman? Alper Gezeravcı ne zaman uzaya gidecek? Uzay yolculuğu neden ertelendi?
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Türkiye'nin uzaya ilk defa insan gönderme projesi kapsamında pilot Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) doğru yola çıkacak SpaceX, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonu ertelendi.

UZAY YOLCULUĞU NEDEN ERTELENDİ? 

SpaceX, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) bugün gerçekleştirilmesi planlanan Ax-3 misyonunun ABD yerel saatiyle 18 Ocak'a ertelendiğini duyurdu.

Paylaşımda, "Ax-3 misyonunun ISS'ye fırlatılması için şimdi 18 Ocak Perşembe gününü hedefliyoruz. Bu ilave süre ekiplere uçuş öncesi son kontrolleri tamamlama ve araç üzerindeki verileri analiz etme imkanı verecek." ifadeleri kullanıldı.

UZAY YOLCULUĞU NE ZAMAN?

Konuyla ilgili olarak NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenleyen yetkililer, fırlatmanın yarına ertelendiğini belirtmişti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğunun ertelendiğini hatırlattı.

Bakan Kacır, şunları kaydetti:

"İlk astronotumuz Alper Gezeravcı'nın da yer alacağı fırlatma ertelendi. Hedeflenen fırlatma zamanı, 19 Ocak 2024 Türkiye saatiyle 00.49. Bu sürede fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor. Astronotumuz Gezeravcı'nın bu tarihi misyonu başarıyla gerçekleştirmesi için heyecanla beklemeye devam edeceğiz."


Alper Gezeravcı uzay Ax-3

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