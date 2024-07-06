Türksat 6A'nın fırlatılmasına geri sayım başladı

Yayınlanma: 06.07.2024 - 09:04

Güncelleme: 06.07.2024 - 09:04

Türksat 6A uydusu fırlatma merkezinden ABD yerel saati ile 8 Temmuz 2024 saat 17.20'de, Türkiye saati ile 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece 00.20'de uzaya gönderecek şekilde ayarlandı.

Türksat'ta düzenlenen basın toplantısında, 4 Haziran'da Space X'in, ABD'nin Florida Eyaleti'ndeki Cape Canaveral Uzay Üssü'ne yollanan Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın son durumuyla ilgili değerlendirmeler yer aldı.

Türkiye'nin 1994'te Türksat 1B ile başlayan uydu yayıncılığı serüvenini ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A ile taçlandıracak olmasının gururunu paylaştıklarının altını çizen Uraloğlu, ülkenin son yıllarda uydu ve uzay teknolojilerinde önemli katettiğini söyledi.

Uraloğlu, haberleşme uyduları, Türksat 1B'yi 1994'te, Türksat 1C'yi 1996'da, Türksat 2A'yı ise 2001'de hizmete aldıklarına ve bu uyduların ömürlerini tamamladığına işaret ederek, "Aktif olan, Türksat 3A'yı 2008'de, Türksat 4A'yı 2014'te, Türksat 4B'yi 2015'te uzaya gönderdik. Türksat 5A'yı 2021'de ve son olarak Türksat 5B'yi de 2022'de hizmete aldık. Türksat 6A ise Türk mühendisleri eliyle TUSAŞ'taki Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde (USET) üretildi. Bu da ülkemiz için ayrı bir önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

FIRLATMA PROSEDÜRLERİ

Başarılı bir nakil sürecinin ardından başlayan ve yaklaşık 1 ay süren fırlatma prosedürlerinde sona gelindiğini belirten Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Türksat 6A uydumuzu artık fırlatma merkezinden Falcon 9 roketi ile ABD yerel saati ile 8 Temmuz 2024 saat 17.20'de, Türkiye saati ile 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece 00.20'de uzaya gönderecek şekilde geri sayıma başladık. Uydunun fırlatma anını (lift off) referans alırsak bu andan itibaren yakıt deposu ilk ayrılması 195'inci saniyede gerçekleşecek. Tam olarak 35 dakika 55 saniye sonra ise Türksat 6A uydusu roketin ikinci katından (second stage) ayrılacak. Uydunun roketten ayrılmasından sonra da yaklaşık 70'inci dakikada geçici yörüngesine ulaşarak ilk sinyali almayı hedefliyoruz. Uydunun ayrılma anından sonra sinyalin alınması, hiçbir sorun yaşamadan fırlatmanın ve ayrılmanın başarılı gerçekleştiğini gösterecek. Fırlatmanın ardından kimyasal itki sistemi ile yola çıkacak olan uydumuz 35 bin 786 kilometre uzaklıkta 42 derece doğu boylamındaki kalıcı yörüngesine ulaşarak yörünge testlerine başlamayı planlıyoruz. Yörüngeye ulaşmasının ardından da yaklaşık 1 ay sürecek testlerin ardından Türksat tarafından yörüngede teslim alınarak Türksat 6A uydumuzu faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz."

Türksat 6A'nın faaliyete geçtiğinde hem mevcut uyduların yedekliliğini sağlayacak hem de kapasiteyi artıracak. Uydunun, TV yayıncılığı başta olmak üzere, veri haberleşme alanında da hizmet sağlayacak.

Uraloğlu, mevcut uyduların hizmet vermediği Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya'nın da kapsama alanına gireceğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu: