Türlerin üçte biri 2100 yılına kadar yok olabilir

Yayınlanma: 10.12.2024 - 23:46

Güncelleme: 10.12.2024 - 23:46

Connecticut Üniversitesi bilim insanlarının yaptığı bir çalışma, sera gazı emisyonları kontrol altına alınmadığı takdirde, bugün yaşayan türlerin üçte birinin 2100 yılına kadar yok olabileceğini ortaya koydu. Biyolog olan Mark Urban, bu sonuçlara ulaşmak için son 30 yılda türlerin iklim değişikliğine uyum sağlamadaki yeteneklerini inceleyen 485 farklı çalışmayı analiz ettiklerini söyledi.

Urban’ın analizine göre, insan faaliyetleri nedeniyle oluşan sera gazı salınımları, atmosfer ve okyanus sıcaklıklarını artırıyor. Aşırı sıcaklık artışları ve hava olayları, ekosistemlerin dengesini bozarak türlerin yaşamını tehdit ediyor.

TÜRLERİN ÜÇTE BİRİ YOK OLABİLİR

Araştırmada, türlerin yaşayabilirliği ve adaptasyon yetenekleri, onların bulunduğu bölgelere ve çevresel değişimlere uyum sağlama kapasitelerine göre değerlendirildi. Bulgular, küresel sıcaklık artışının 5,4 santigrat dereceye ulaşması halinde, türlerin üçte birinin yok olma riskiyle karşı karşıya kalacağını gösteriyor. Yine araştırmada, özellikle amfibiler gibi belirli tür gruplarının daha büyük bir risk taşıdığı kaydedildi. Ayrıca küçük türlerin yok oluşunun zincirleme etkiler yaratabileceği, bu türlere bağımlı daha büyük türlerin risk altında olduğu aktarıldı.

Araştırma, iklim değişikliğinin sadece biyolojik çeşitliliği değil, aynı zamanda tüm ekosistemleri etkileyebileceğinin de altını çiziyor.