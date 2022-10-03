Tweet düzenleme özelliği bazı kullanıcılara açıldı
Twitter bir süre önce denediği ve nasıl olduğunun detaylarını paylaştığı tweet düzenleme özelliğini bazı bölgelerdeki aboneleri için açtı.
Twitter'dan uzun yıllardır istenen tweet düzenleme özelliği nihayet geçen aylarda kullanıcıların beğenisine sunulacağı duyurulmuştu. Bu duyurunun ardından özelliğin detayları, hangi kullanıcılara sunulacağı ya da ücretli olup olmayacağı merak edilmişti.
ÖZELLİK YAKINDA DAHA FAZLA ÜLKEYE GELİYOR
Geçen günlerde Twitter'ın resmi hesabından paylaşılan özellik, nasıl çalıştığına yönelik detaylar da içeriyordu. Twitter Blue aboneleri için Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda gibi bölgelerde açılan özellik, yakında ABD'deki kullanıcılar için de sunulacak.
Özelliğin Türkiye'deki kullanıcılar için ne zaman sunulacağı bilinmiyor zira Twitter'ın Blue aboneliği ülkemizde aktif değil.
Yeni özelliğin çalışma mantığında ise şu yatıyor: Öncelikle, atılan bir tweet'i düzenlemek istiyorsanız 30 dakikanız var. 30 dakika içinde toplamda 5 kez düzenleme yapabileceğiniz tweet'ler atabileceksiniz. Twitter aynı zamanda kullanıcıların tweet'leri düzenlemesini 'bu tweet'in yeni bir versiyonu' diyerek kullanıcıları uyaracak.
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