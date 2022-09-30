'Tweet Düzenleme' özelliği kullanıldı! Düzenlenen ilk tweet

30 Eylül 2022 Cuma, 10:31

Twitter, tweet düzenleme özelliğinin anlaşılması adına nasıl çalıştığını gösteren bir paylaşım gerçekleştirdi. Twitter Blue adlı resmi hesap üzerinden yapılan paylaşım özelliğin çalışma mekaniğini de gözler önüne seriyor.

TWEET DÜZENLEME ÖZELLİĞİ İLK ETAPTA ABONELERE SUNULACAK

Popüler sosyal medya platformu Twitter, uzun bir süredir kullanıcılar tarafından istenen özelliğini yakın zamanda getireceğini duyurmuştu. Şimdi ise özelliğin nasıl çalışağına dair paylaşım yapıldı. Özellik aynen şu şekilde çalışacak: Öncelikle bir tweet attıktan sonra, onu düzenlediğinizde tweet'in yan kısmında kalem simgesi çıkacak. Bu atılan tweetin düzenlenmiş olduğunu gösterecek.

Özellik bununla da sınırlı değil aynı zamanda son düzenlemelerin detaylarını gösteren bir bölüm var. 'Son düzenleme' kısmına tıkladığınızda ise ilk atılan tweet'i de görebiliyorsunuz. Yani yapılan düzenlemeler buradan görülebiliyor. Yine de bu özelliğin tam olarak nasıl çalışacağı bir merak konusu zira düzenleme geçmişinin herkese görünür olup olmayacağı ya da istenildiğinde gizlenebilir olup olmayacağı henüz belli değil.

Bir diğer yandan tweet düzenleme sayısına dair de bir bilgi yok. Yani bir tweet'i istediğimiz kadar düzenleyebilecek miyiz yoksa belirli bir kısıtlama ya da sınır olacak mı, belirsiz. İlerleyen günlerde özelliğin Twitter Blue aboneleri için sunulması bekleniyor.