Twitch 2023 yılındaki planlarını paylaştı

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 13:02

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 13:02

Amazon'un yayın platformu olan Twitch için planların açıklandığı bir yazı yayınlandı. Canlı yayın yapmaya olanak sağlayan platform önceki yıllarda pek çok kez olumlu, olumsuz haberle gündem oldu. Yayın politikalarını sürekli güncelleyen Twitch, 2023 yılında büyümeye odaklanmak istiyor.

TWITCH 2023 YILINDA YENİ ÖZELLİKLER DE SUNACAK

Twitch'in Baş Ürün Yöneticisi Tom Verrilli ve Baş Gelir Yaratma Yöneticisi Mike Minton ile beraber yazdıkları yazıda, bazı önemli başlıklar var.

Yeni dönemde benimsenecek politikalar ise özetle şu şekilde olacak:

-Topluluk içinde daha yoğun etkileşimi ve izleyici tanıma/takdir süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Buna ilişkin özelliklerden biri Sound Bites, yani izleyicilerin yayıncı ile etkileşim kurmak ve onları desteklemek için ödeme yapmasına olanak tanıyan birinci taraf sesli uyarılar olacak. Bir diğeri, Cheering özelliğinde yayıncının izleyiciyi daha kişiye özel şekilde tanıyıp takdir edebilmesine olanak sağlayacak güncelleme olacak.

-SUBtember gibi etkinliklerin yayıncıların gelirleri üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu biliyoruz, dolayısıyla izleyicileri kanalınızı desteklemeye teşvik etmek için bu çerçevede başka neler yapabileceğimizi araştırıyoruz. Büyük küresel etkinliklerin yanı sıra, izleyicilerin desteğini artıracak ve ekstra ödüller kazandıracak daha özel yerel etkinlikler de olacak. Ayrıca, yayıncıya desteği artırmak için, izleyicilerin davranışlarına göre kişiselleştirilmiş indirimler sunmak için de denemelerimiz devam ediyor.

-Anlamlı sponsonluk ilişkileri kurabilmenizi sağlamak üzere, öncelikle Twitch’te sponsorluk anlaşmalarını daha etkili ve özgün, yani hem yayıncı hem de sponsor marka için daha verimli ve karlı hale getirmek için geliştirdiğimiz yeni özellikleri sınırlı sayıda yayıncı ile test edeceğiz. Sponsor markaların kanaldaki varlıklarını daha az rahatsız edici ve daha ilgi çekici hale getirecek yeni kanal skinleri düşünüyoruz. Yayıncı, sponsor markanın varlıklarını yayın ekranına, sohbetin üstüne ve kanal sayfasında uygun gördüğü başka bir yere kolayca yerleştirebilecek. Doğru çözüme ulaştığımızda bunu tüm yayıncıların kullanımına sunacağız.

-Mobilde izleme deneyimini geliştirerek izleyicilerin sizi daha kolay desteklemelerine olanak sağlayacak araçlar geliştiriyoruz. Bu sayede, nereden izlediklerine bakılmaksızın tüm topluluğun desteğini gelire dönüştürebileceksiniz.

Yeni geliştirilen araçlar hakkındaki kısım da şu şekilde:



-İçeriklerinizi diğer platformlarda duyurup tanıtmak yeni izleyicilerin sizi keşfetmesi için çok önemli, fakat VOD ve kliplerinizden tanıtım içerikleri oluşturmanın sizin için ne kadar zahmetli olduğunun da farkındayız. Bu nedenle, VOD ve kliplerinizi düzenlemenize, dikey, kısa biçimli video formatları olarak dışa aktarmanızı basitleştirecek araçlar üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca, yayınlarınızı diğer platformlarda tanıtımını kolaylaştırma çalışmaları kapsamında, klip ve canlı yayınların Twitter haber akışına uygunluğunu geliştirmek üzere Twitter ile görüşmelerimiz de devam ediyor.

-Yeni izleyicilerin içeriklerinizi keşfetmesini kolaylaştıracak daha fazla araç ve özellik üzerinde de çalışıyoruz: -Sabitlenmiş Klipler özelliği ile kanal sayfanıza 20 taneye kadar klip sabitleyebileceksiniz. Bu klipler sayfanızı ziyaret eden yeni izleyicilere içerikleriniz hakkında daha iyi fikir verecek. Burada elbette güvenlik kontrolleri de olacak ve neyi paylaşıp paylaşmayacağınıza tümüyle siz karar vereceksiniz.

-Yayın Başlığı ifadeleri ile yayın başlığınıza ifadeler ekleyebileceksiniz. Çok yakında geliyor. -Yaklaşan Yayınlar bölümü Twitch mobil uygulamalarında da yerini alacak. Bu sayede mobil izleyiciler takip ettikleri kanalların yayınlarından haberdar olup izleyebilecekler. Bunlara ek olarak “Reklam yayınlamayı kolaylaştırıyoruz” diyen Twitch yetkilileri, bu konuda ise şunları paylaştı:

-Topluluğumuzun geri bildirimleri doğrultusunda Reklam Teşvik Programını güncelleyerek daha kolay ve esnek hale getiriyoruz. Programa bir kez katıldıktan sonra sürekli kalmanız mümkün olacak ve yayınlayacağınız reklam sayısı konusunda da daha fazla esnekliğiniz olacak.

-Reklam yayınlama deneyimini de geliştiriyoruz. Yayın sırasında reklamın ne zaman araya gireceğinin takibinin zor olduğunu, yayına girecek reklama kendinizi ve topluluğunuzu hazırlamakta zorluk çektiğinizi sizin geri bildirimlerinizden anlıyoruz. Dolayısıyla, Reklam Yöneticisinde güncellemeler yaparak yaklaşan reklamlar konusunda size daha fazla şeffaflık ve kontrol sunacağız.

-Bazı izleyicilerin reklamsız bir deneyim tercih ettiklerinin de farkındayız. Bu nedenle, reklamsız izleme veya ifade ve rozetler için sohbet yükseltmeleri gibi özel avantajlar sunan Twitch Turbo’yu topluluk için daha da iyileştirecek çalışmalar yapıyoruz. Bu konudaki gelişmeleri yıl içinde sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz.

-Bu yılın ilk yarısında yapacağımız iki değişiklik ile hem izleyici hem de yayıncıların reklam deneyimini geliştireceğiz. İlk olarak, kanallar için yayın öncesi reklamları devre dışı bırakma özelliğini güncelliyoruz. Herhangi bir şekilde saat başına 3 dakika reklam yayınladığınızda yayın öncesi reklamlar devre dışı kalacak. Yani artık 30 dakikada bir 90 saniye reklam şartı ortadan kalkıyor. İkincisi de, resim içinde resim özelliğini izleyicilere gösterilen yayın öncesi reklamların çoğuna uyguluyoruz.

-Ayrıca, yaklaşan reklamları izleyiciye haber verecek ve reklam sırasında videoyu erteleme olanağı sağlayacak özellikler üzerinde çalışıyoruz. -Reklamverenlerle markalı içerik üzerinde çalıştığınızda topluluğunuzu bu konuda bilgilendirme olanaklarınızı da geliştirmek için çalışıyoruz.

Konuk Yıldız yayınlarında iş birliği ve kişiselleştirme olanaklarını geliştiriyoruz.

-Firefox, Microsoft Edge ve Safari için tarayıcı desteğini kullanıma sunacak ve konukların sesi üzerinde daha fazla kontrol isteyen yayıncılara daha ayrıntılı ses araçları (örneğin, çifte ses kaynakların otomatik kapatma, müzisyen konuklar için yankı gidermeyi devre dışı bırakma, vb) sağlayacağız.

-Twitch’in ilk gününden beri yayıncılar birlikte yayın yapıyorlar, bunun için bir sürü üçüncü taraf site ve hatta kendi çözümlerimizi kullanıyorlar. Fakat, bu çözümler bugüne dek temelde iki yayıncının ortaklığına, aynı anda iki sekmenin açılmasına dayanıyordu ve iki topluluğun birlikte etkileşimine izin vermiyordu. Konuk Yıldız için geliştirdiğimiz teknolojiyi kullanarak, kanallar ve topluluklar arası yayın deneyimini gerçek anlamda mümkün kılacak çözümler üzerinde çalışıyoruz ve bunları test etmeye başlayacağız. İzleyicileri daha iyi kutlamak için Twitch içi araçlar oluşturuyoruz

-Topluluk içinde daha yoğun etkileşimi ve izleyici tanıma/takdir süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. İzleyicilerinizle etkileşiminizi iyileştirmek üzere, topluluğunuzun destek anlarını kutlamanıza yardımcı olacak araçlar yaratmaya, bunları daha etkileşimli ve kişisel hale getirmeye çalışıyoruz. Twitch’e özgü eşsiz uyarılar geliştirmek için çalışıyoruz. Bu konudaki gelişmeleri önümüzdeki birkaç ay içinde sizlerle paylaşmayı umuyoruz. Bu uyarılardan biri Sound Bites, yani izleyicilerin yayıncı ile etkileşim kurmak ve onları desteklemek için ödeme yapmasına olanak tanıyan birinci taraf sesli uyarılar.

-İzleyici Eşikleri (ya da dönüm noktaları) sayesinde, belli eşiklere ulaşan izleyicileri yayın sırasında daha kolay görüp takdir edebilecek, izleyicilerinizle daha yakın ve kişisel ilişkiler kurabileceksiniz. Size neleri doğru yaptığınız ve hangi noktalarda içeriğinizi geliştirilebileceğiniz konusunda daha kapsamlı bir içgörü sunuyoruz.

-Yayıncı Ana Sayfasını tüm İştirak ve Partnerlerin kullanımına sunuyoruz. Burasını yayın yolculuğunuzun hangi noktasında olduğunuza bağlı olarak büyümenize yardımcı olacak ipucu ve önerileri bulabileceğiniz bir “merkez üs” gibi düşünebilirsiniz.

Yeni analiz verileri ekliyoruz:

-Etiket izlenimi analizi ile, kullandığınız her etiket için Gözat sayfasında arayarak veya Twitch arama sonuçlarından kaç kişinin yayını bulup geldiğini görebileceksiniz.

-Farklı oyun ve kategorilerde yayın yapılacak en iyi gün ve saat verileri ile daha fazla izleyiciye ulaşabileceksiniz.

-İzleyiciyi elde tutma verileri ile, izleyicilerinizle nasıl etkileşim kurup elde tutabileceğinize ilişkin fikirler edinebilirsiniz. Canlı yayındayken ve çevrimdışı olduğunuz zamanlarda topluluğunuzu takdir edip onlarla ilişki kurmanıza yardım ediyoruz.

-Çoğu yayıncının canlı yayın dışında da toplulukla iletişim halinde olmak istediğini biliyoruz. Dolayısıyla, takipçi veya abonelerinize video ve klip mesajları göndermenize olanak sağlayacak bir mesajlaşma aracını devreye alacağımızı burada duyurmanın kıvancını yaşıyoruz.

-Ayrıca, gönderilen linklerin sohbette göstermeden önce incelenip onaylanmasına olanak sağlayan moderatör araçlarının yanı sıra izleyicilerin istek ve beklentileri hakkında bilgi sahibi olacağınız bir Soru-Cevap aracı da geliştiriyoruz. İzleyicilerin yeni içerikleri keşfetmelerini kolaylaştıracak yollar bulmak konusundaki çabalarımızı arttırıyoruz.

-2022’de devreye aldığınız özelleştirilebilir etiketler özelliğini daha da geliştirerek yayıncıların yayın içeriklerini kendi sözleriyle tarif edebilme olanaklarını genişletmek, Twitch genelinde aynı konudaki (örneğin, hızkoşusu) diğer yayınları tespit edip toplu olarak gösterecek bir arka yüz altyapısı oluşturmak istiyoruz. Ayrıca, bu içerik koleksiyonlarını sürekli ve göz atılabilir hale getireceğiz, yani sabit bir URL’ye sahip özel bir etiket kullanarak ilgili konuda yayın yapan yayıncıları bulabileceksiniz.

-Mobilde, izleyicilerin önerilen kanallar ve kliplerden oluşan bir akışta kolayca gezinmesine olanak sağlayan yeni bir keşif özelliği sunuyoruz. Bu özellik, kısıtlı bir zamanda yeni yayıncılar keşfetmek isteyen izleyicilerin işlerini çok kolaylaştıracak. “İmkân ve güç sahibi olduğunuzda neler yapabildiğinizi görmek bize keyif veriyor. Bu özellik ve araçları kullanıma sunuyoruz çünkü hayalinizdeki toplulukları çok daha kolay ve güvenli bir biçimde oluşturabilmenizi istiyoruz.” diyen Tom Verrilli ve Mike Minton, açıklamaları “Birlikte Twitch’i hepimiz için daha iyi bir yer haline getirebiliriz” cümlesi kapatıyor.