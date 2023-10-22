Twitch rakip yayın platformlarıyla eş zamanlı yayına izin verecek

Yayınlanma: 22.10.2023 - 13:27

Güncelleme: 22.10.2023 - 13:27

Amazon'un sahip olduğu canlı yayın platformu Twitch, kullanıcılarına artık diğer platformlarda eş zamanlı yayın yapma izni vereceğini açıkladı. Las Vegas'ta düzenlenen TwitchCon etkinliğinde duyurulan yeni karar hakkında bazı şartlar da bulunuyor. Bu şartların başında "Twitch kullanıcı deneyiminin tehlikeye atılmadığı" sürece izin verileceği yer alıyor.

Twitch, Ağustos ayında, kanalların canlı içeriklerinin TikTok ve Instagram gibi sosyal medya uygulamalarında görünmesine izin vererek çapraz yayın konusundaki kurallarını gevşetmişti. Twitch'in yeni yönergelerinde hangi rakip hizmetlerin artık uygun olduğu oldukça geniş bir şekilde ifade edilmiş; "herhangi bir hizmetin" eş zamanlı yayın yapmasına olanak tanındığı belirtiliyor. Ancak, Twitch ile özel münhasırlık anlaşmaları bulunan kanallar gibi istisnalar olduğunu görmekteyiz.

Twitch, hem kullanıcılarını hem de yatırımcılarını memnun etmek için politika güncellemelerine devam ediyor. Kısa bir süre önce, platform dışı doxxing (kişisel bilgilerin ifşa edilmesi) sorununu ele almaya çalıştı ve makine öğrenimi programlarıyla sohbetleri denetleyebilme özelliği üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Ayrıca platform diğer sosyal medya uygulamalarında bulunan "Hikayeler" ve "Akış" gibi özellikleri de kendisine getirmişti.