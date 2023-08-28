Twitch yayıncısı Yaren Çakar'dan Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk'a hakaret!

Yayınlanma: 28.08.2023 - 09:53

Güncelleme: 28.08.2023 - 09:53

Twitch adlı platformda yayın yapan Yaren Çakar, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk hakkında hakaret içeren ifadeler kullanarak tepki çekti.

Yayıncı Yaren Çakar, 13 yaşındaki Ali Yiğit Buruk'un görüntülerini izleyenlere göstererek dış görünüşü hakkında yakışıksız kelimeler kullandı.

Yaren Çakar

Görüntülerin sosyal medya platformlarına yansıması üzerine, taraflı-tarafsız herkesin tepkisini çeken yayıncı Çakar'ın sponsorları da birer birer desteklerini çektiklerini açıkladı.

YAREN ÇAKAR ÖZÜR DİLEDİ

Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit ile ilgili Twitch yayınında hakaret içeren ifadeler kullanan Yaren Çakar psikolojisinin iyi olmadığını söyleyerek özür diledi.

Yaren Çakar gelen tepkiler sonrası yaptığı açıklamada, "Okan Buruk'un oğlu ile ilgili neden böyle bir şey söylediğimi bilmiyorum. Mental olarak benim için kötü bir gündü ve ne söylediğimin farkına varamadım. Tamamen saçmalamışım ne benim, ne bir başkasının bir çocuk veya bir insan üzerinde bu kadar kırıcı bir yorum yapmaya hakkı yok. Herkesten ve özellikle ilgili kişilerden özür dilerim. Mentalimin iyi olmadığı bir yayında yanlış bir şey dedim özür dilerim tekrardan. Hastalığından vs haberim kesinlikle yoktu. Olsa da dememem lazımdı" ifadelerini kullandı.