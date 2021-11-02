Twitch skandalında yeni gelişme: 'Jahrein' Emniyet'e çağrıldı
'Jahrein' olarak bilinen Ahmet Sonuç, Twitch Türkiye üzerinden yapıldığı iddia edilen kara para aklama ile ilgili bilgisinin alınması için Emniyet'e çağrıldı.
Twitch'de yaptığı yayınlarla tanınan Ahmet Sonuç 'Jahrein', paltformda ortaya çıkan kara para aklama iddialarına ilişkin ifade vermeye çağrıldı.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Sonuç , "Dosyaları ortaya ben çıkartmadım ama erişimimden ötürü daha çok insanın ulaşmasını sağladım. Bu sebepten ifademe başvurmak istediler. Yanlış anlaşılma olmasın" ifadelerini kullandı.
Dosyaları ortaya ben çıkartmadım ama erişimimden ötürü daha çok insanın ulaşmasını sağladım. Bu sebepten ifademe başvurmak istediler. Yanlış anlaşılma olmasın.— Jahrein ?? (@jahreindota) November 1, 2021
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