Twitch skandalında yeni gelişme: 'Jahrein' Emniyet'e çağrıldı

'Jahrein' olarak bilinen Ahmet Sonuç, Twitch Türkiye üzerinden yapıldığı iddia edilen kara para aklama ile ilgili bilgisinin alınması için Emniyet'e çağrıldı.

cumhuriyet.com.tr
02 Kasım 2021 Salı, 01:45
Twitch skandalında yeni gelişme: 'Jahrein' Emniyet'e çağrıldı
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Twitch'de yaptığı yayınlarla tanınan Ahmet Sonuç 'Jahrein', paltformda ortaya çıkan kara para aklama iddialarına ilişkin ifade vermeye çağrıldı. 

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Sonuç , "Dosyaları ortaya ben çıkartmadım ama erişimimden ötürü daha çok insanın ulaşmasını sağladım. Bu sebepten ifademe başvurmak istediler. Yanlış anlaşılma olmasın" ifadelerini kullandı.



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