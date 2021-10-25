Yayıncı Jahrein'den ortalığı karıştıracak iddia: "Belgeler elime ulaştı, Twitch'te kara para aklıyorlar"

25 Ekim 2021 Pazartesi, 13:42

Geçtiğimiz haftalarda verilerinin sızdırılması ile gündeme gelen ve bir tür elektronik video oyunu odaklı canlı görüntü akışı platformu olan Twitch hakkında, yayıncılar tarafından yeni iddialar paylaşılmaya devam ediyor.

Son olarak, popüler yayıncı Jahrein, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Twitch'te Knight Online yayınları üzerinden çalıntı kartlar ile bağış yapıldığını, kara para aklandığını iddia etti. Yayıncı, Twitch'in kendisine ulaşması halinde elindeki bilgileri paylaşacağını da söyledi.

"ÇALINTI KARTLAR İLE PARA AKLANIYOR"

Twitch yayıncısı Jahrein'in Twitterdan yaptığı paylaşımlarda şu sözlere yer verdi:

"Az önce elime bir derleme belge dizisi ulaştı. Twitch'in sızdırılan datasında Knight Online'cılar 40-50 izlenen KO yayıncılarını bulmuşlar. Çalıntı kartla anonim bit cheer atarak resmen para aklanmış. Günde 2 bin 500 dolara kadar abartı işlemler yapmışlar."

"BÜYÜK SAHTEKARLAR NELER YAPMIŞTIR KİM BİLİR"

Yayıncı ismi paylaşmadan ortalama 40 izlenen Knight Online yayını yapan bir yayıncının günlük bit gelirlerini paylaşan Jahrein, günde 2.500 dolara kadar abartılı işlemler yapıldığını öne sürerek, "Bunlar buna cesaret ediyorsa daha büyük sahtekarlar neler yapmıştır kim bilir?" dedi.

"TWITCH BANA ULAŞIRSA BİLGİLERİ PAYLAŞIRIM"

Elindeki bilgilerin sızdırılan Twitch datasından geldiğini belirten Jahrein, "Twitch bana ulaşırsa bu bilgileri paylaşırım diyeceğim ama bilgiler zaten onların sızdırılan datasının içinden hahahaha. Şaka gibi olay. Bunlar buna cesaret ediyorsa daha büyük sahtekarlar neler yapmıştır kim bilir" ifadelerini kullandı.Ünlü yayıncı, isimleri göstermeden 5. sütun ortalama 40 izlenen bir KO yayıncısının günlük bit gelirini de paylaştı.

"SES KAYITLARI BİLE VAR"

Jahrein, paylaştığı görselde şu ifadeleri kullandı:

"İsimleri göstermeden görseli bırakıyorum 5. sütun ortalama 40 izlenen bir KO yayıncısının günlük bit geliri. Sadece bit! İnanılmaz bir dolandırıcılık söz konusu. Bu kişilerin çoğunun kanalı hala açık. Dosyada bu işi yapanların ses kayıtları bile var. Parayı paylaşamıyorlar."