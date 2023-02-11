Ethereum kurucusu tepkilere dayanamadı

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 18:08

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 18:08

Kahramanmaraş’ta gerçekleşen iki büyük depremin ardından bağış kampanyaları başlatıldı. Dünyanın dört bir yanından destek gelen bağış kampanyalarına Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin'de bağış yapmıştı. Buterin, Ahbap'ın kripto cüzdanının açılmasının arından 1 ETH bağış yaptı.

Ancak Buterin bu hareketi nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu. Birçok insan Ethereum'un sahibinin daha çok bağış yapması gerektiğini sosyal medyadan dile getirdi. Büyük tepkiler ile karşışalan Buterin, Ahbap'a 99 ETH daha bağış yaptı. Butherin toplamda 100 ETH bağış yapmış oldu.

AHBAP'A KRİPTO BAĞIŞ NASIL YAPILIR?

Ahbap'ın kurucusu Haluk Levent, oldukça fazla kripto ile bağış yapmak isteyenin olduğunu ve bundan dolayı da kripto cüzdan açtıklarını duyurmuştu. Açılan bu kritpto cüzdanlara sadece stabil coinler üzerinden bağış yapabiliyorsunuz.

Haluk Levent tarafından yayınlanan kripto para cüzdanları ise şöyle:

ERC20 Ağı Transferleri:

0xe1935271D1993434A1a59fE08f24891Dc5F398Cd

BEP20 Ağı Transferleri:

0xB67705398fEd380a1CE02e77095fed64f8aCe463

Avalanche Ağı Transferleri:

0x868D27c361682462536DfE361f2e20B3A6f4dDD8