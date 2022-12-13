Twitter'da sarı rozet dönemi başladı
Twitter'da kullanılan rozetler için yeni dönem başladı. Rozetler sarı, gri ve mavi renk olarak üç kategoriye ayrıldı.
Twitter resmi onay rozetini kademeli olarak, işletme hesapları için sarı renkle, devlet ve çok taraflı hesaplar için gri onay işaretiyle değiştireceğini duyurdu.
Ücretli aboneler, kullanıcı adlarını veya profil fotoğraflarını değiştirebilecek ancak onay süreci sonuçlanıncaya kadar “mavi tik” işareti geçici olarak hesaptan kaldırılacak.
MUSK DUYURMUŞTU
Twitter’ın sahibi Elon Musk, şirket hesaplarının sarı ve hükümet hesaplarının gri renkli tik işaretlerine sahip olacağını belirterek “Şirketler için altın renkli, hükümetler için gri renkli, bireyler için ise mavi renkli (ünlü olsun ya da olmasın) doğrulama işareti kullanılacak. Tüm doğrulanmış hesaplar, işaret etkinleştirilmeden önce manuel olarak doğrulanacaktır. Bu durum acı verici ama gerekli” açıklamasını yapmıştı.
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