Twitter'dan kullanıcılara kötü haber: 'Bedavaya' verilen mavi tikler kaldırılacak
Verdiği kararlarla gündem olan Elon Musk, Twitter Blue'dan önceki dönemde verilen doğrulanmış hesap rozetlerine ne olacağını açıkladı. Milyarder iş insanına göre bu rozetler, birkaç ay içerisinde kullanımdan kaldırılacak.
Twitter'daki olağan düzeni tamamen değiştirecek Twitter Blue isimli abonelik hizmeti yeniden kullanıma sunuldu. Birkaç yeni özellikle donatılan abonelik sistemi, Twitter'daki doğrulama rozetleri için de yeni bir dönemin başlangıcı oldu.
Twitter'da bugüne dek belirli koşulları sağlayan tüm hesaplar, doğrulanmış hesap rozeti alabiliyorlardı. Böylelikle o hesapların resmi bir kişi veya kuruma ait olduğu anlaşılabiliyordu. Ancak bugün itibarıyla bu dönem tarih oldu.
WebTekno'nun haberine göre; bundan sonra doğrulanmış hesap rozetine sahip olmak isteyen kullanıcıların, Twitter Blue'ya abone olup, aylık ödeme yapmaları gerekecek.
DAHA ÖNCEDEN DOĞRULANMIŞ ROZET ALAN HESAPLARA NE OLACAK?
Twitter'da bugüne dek doğrulanmış hesap rozeti almayı başarmış olan sayısız hesap vardı. Peki bundan sonraki süreçte bu hesaplara ne olacak? İşte merak edilen ve tüm doğrulanmış hesap sahibi kullanıcılar için önemli olan bu sorunun cevabını, bizzat Twitter'ın sahibi olan Elon Musk verdi.
44 milyar dolara satın aldığı platformdan açıklama yapan Musk, kullanıcıların canını sıkacak kararını açıkladı.
DAHA ÖNCEKİ DOĞRULANMIŞ HESAP ROZETLERİ İPTAL EDİLECEK!
Elon Musk, Twitter'daki açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:
"Birkaç ay içinde tüm eski mavi rozetleri kaldıracağız. Veriliş biçimleri yozlaşmış ve saçmaydı."
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