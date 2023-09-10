Twitter dibi gördü: Son 10 yılın en düşük indirme seviyesine ulaştı

Yayınlanma: 10.09.2023 - 15:24

Güncelleme: 10.09.2023 - 15:24

ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter, Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra tartışmalı bir şekilde "X" olarak yeniden markalaştırılma yoluna girmişti. Bu yeniden markalaştırmanın ardından platform indirme sayılarında büyük bir düşüş yaşadı. Gizmochina'nın haberine göre Apptopia tarafından hazırlanan bir raporda, sosyal medya devinin indirilme sayıları, yeniden markalaşmadan sonraki iki ay içinde neredeyse yüzde 30 oranında azalarak son on yılın en düşük noktasına geriledi.

Ağustos ayında, Twitter'ın web versiyonuna erişimde de bir düşüş yaşandı ve küresel ziyaretler bir önceki yıla kıyasla yüzde 10 azaldı.

Twitter, geçmişte aylık 15 ila 30 milyon yeni kullanıcı kazanmasıyla övünüyordu. Ancak son veriler, "X" olarak markalaşmanın ardından bu yılın Ağustos ve Eylül ayları arasında yalnızca 10 milyon yeni kullanıcı kazandığını gösteriyor. Bu önemli düşüş, Musk'ın satın almasından hemen önce indirmelerde yalnızca yüzde 18'lik bir düşüş yaşadığı geçen yılki performansıyla karşılaştırıldığında dikkat çekiyor.

AKTİF KULLANICI SAYISI DA DÜŞTÜ

Bununla birlikte, "X" in azalan cazibesi yeni indirmelerle sınırlı değil. Uygulama, kullanıcı tutma açısından da zarar gördü. Temmuz ayında 253 milyon olan günlük aktif kullanıcı sayısı Eylül ayında 249 milyona geriledi. Aylık aktif kullanıcı sayısında da benzer bir eğilim göze çarpıyor ve aynı zaman dilimi içinde 398 milyondan 393 milyona düştü.

Bu rakamlar, Elon Musk'ın uygulama için belirlediği iddialı hedeflere ulaşma konusunda bir gerileme yaşandığını gösteriyor. Musk, Ekim ayında Twitter'ın kontrolünü devralmasının ardından indirme sayılarında ve kullanımda başlangıçta bir artış görmüştü, ancak bu ivme sürdürülemedi.