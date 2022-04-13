Twitter hissedarından Elon Musk'a dava: 'Yasaları ihlal etti'
Elon Musk, 'Twitter'ın yüzde 5'inden fazlasına sahip olduğunu' açıklama konusunda geciktiği için bir Twitter Inc. hissedarı tarafından dava edildi. Marc Bain Rasella isimli hissedar, Elon Musk'ın, hisse sahibi olduğunu bildirmede yasal olarak geciktiğini ve bu gecikme yüzünden bazı hissedarların kâr edemediğini ileri sürdü.
Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'a, Twitter’ın hisselerinin alımını geç duyurduğu gerekçesiyle eski hisse sahipleri tarafından dava açıldı. Twitter'ın eski hissedarları, şirketin hisselerinin satın alımında yasaları ihlal ettiği iddiasıyla Musk aleyhinde New York eyalet mahkemesinde şikayette bulundu.
'ZARARA UĞRATTI' İDDİASI
Davacılar, Musk'un Twitter hisselerinin alımını geç duyurarak sosyal medya şirketinin hisselerinin yükselmesini önlediği ve bu yolla bazı eski hissedarları zarara uğrattığını iddia ediyor.
Hissedarlar, Musk'un Twitter'ın en az yüzde 5'ini aldığı 14 Mart'ta bunu açıklaması gerektiğini ancak bunu 4 Nisan'a kadar kasti olarak duyurmadığını ifade ediyor.
DUYURUYU 10 GÜN İÇİNDE YAPMASI GEREKİYORDU
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 4 Nisan'da Musk'ın Twitter'da yüzde 9,2'lik "pasif hisse" aldığını duyurmuş, bu gelişmenin ardından Twitter hisseleri, seans öncesi işlemlerde yüzde 26 yükselerek 50 dolar seviyelerini görmüştü.
SEC düzenlemelerine göre, yatırımcıların, bir şirketin yüzde 5'ini satın alması durumunda 10 gün içinde duyuru yapması gerekiyor.
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