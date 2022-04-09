Elon Musk lityum madenciliğine sıcak bakıyor

09 Nisan 2022 Cumartesi, 10:42

Elon Musk sosyal medya platformu twitter üzerinden pil üretiminin önemli bileşeni metalin fiyatının çok yükselmesinden dolayı, Tesla'nın lityum madenciliği ve rafineri işine doğrudan ve geniş ölçekte girebileceğini söyledi.

Bloomberg'in haberine göre, Musk, "Lityumun fiyatı çılgın seviyelere ulaştı. Lityum dünyanın hemen hemen her yerinde olduğu için elementin kendisinde bir eksiklik yok, ancak çıkarma/iyileştirme hızı yavaş” dedi.

Tesla ve SpaceX teknoloji patronu ayrıca, son yirmi yılda ton başına ortalama lityum fiyatını gösteren ve 2021'den bu yana fiyatlarda büyük bir artış olduğunu gösteren tweetin altına “Benchmark Mineral Intelligence'a göre, metalin maliyeti geçen yıla göre yüzde 480 daha arttı” dedi.



