Elon Musk lityum madenciliğine sıcak bakıyor
Elon Musk, Tesla'nın lityum işine girmek zorunda kalabileceğini çünkü maliyetlerin çok yüksek olduğunu söyledi.
Elon Musk sosyal medya platformu twitter üzerinden pil üretiminin önemli bileşeni metalin fiyatının çok yükselmesinden dolayı, Tesla'nın lityum madenciliği ve rafineri işine doğrudan ve geniş ölçekte girebileceğini söyledi.
Bloomberg'in haberine göre, Musk, "Lityumun fiyatı çılgın seviyelere ulaştı. Lityum dünyanın hemen hemen her yerinde olduğu için elementin kendisinde bir eksiklik yok, ancak çıkarma/iyileştirme hızı yavaş” dedi.
Tesla ve SpaceX teknoloji patronu ayrıca, son yirmi yılda ton başına ortalama lityum fiyatını gösteren ve 2021'den bu yana fiyatlarda büyük bir artış olduğunu gösteren tweetin altına “Benchmark Mineral Intelligence'a göre, metalin maliyeti geçen yıla göre yüzde 480 daha arttı” dedi.
?? Lithium price ($/tonne):— World of Statistics (@stats_feed) April 8, 2022
2022: $78,032
2021: $17,000
2020: $6,800
2019: $11,310
2018: $14,660
2017: $12,070
2016: $8,840
2015: $5,110
2014: $4,680
2013: $4,750
2012: $4,450
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