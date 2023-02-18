Twitter iki faktörlü kimlik doğrulaması ücretli oluyor

Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 15:50

Güncelleme: 18 Şubat 2023 - 16:36

Sosyal medya platformu Twitter, iki faktörlü kimlik doğrulama hizmetinde yapmaya hazırlandığı değişikliklerle ilgili açıklamada bulundu.

Twitter Support hesabından yapılan açıklamaya göre, 20 Mart 2023’ten itibaren sadece Twitter Blue’ya abone olan ücretli kullanıcılar kısa mesaj yoluyla iki faktörlü kimlik doğrulama hizmetini kullanabilecek. Diğer hesapların ise iki faktörlü kimlik doğrulama için ya doğrulama uygulamasını ya da güvenlik anahtarını kullanması gerekecek.

Twitter, ayrıca şu bilgiyi paylaştı:

“Açık olmak gerekirse, kullanıcılarımıza bu sistemi etkinleştirmeyi şiddetle tavsiye etsek de iki faktörlü kimlik doğrulama hala Twitter’a giriş yapmak için gerekli değil. Bu değişiklik yalnızca Twitter Blue’ya abone olmayan hesapların kullanabildiği iki faktörlü kimlik doğrulama metodlarını sınırlandırıyor.”

Şirketin konuyla ilgili yazılı açıklamasına göre, kısa mesajla iki faktörlü kimlik doğrulama uygulamasını kullanan Twitter kullanıcılarının bu metodu devre dışı bırakmak ve kullanabilecekleri diğer iki metoddan birini seçmek için 30 günü olacak. Kısa mesajla iki faktörlü kimlik doğrulama uygulamasını devre dışı bırakmak ise söz konusu telefon numarasını bağlı olduğu Twitter hesabından ayırmayacak.