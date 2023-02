Twitter'da karakter limiti artıyor: 4.000'e çıkarılıyor

Twitter'ın karakter limiti uzun bir süredir eleştiriliyor. İlk etapta limitin artırılmasının ardından şimdi de Elon Musk'ın duyurduğu limit 280'den 4.000'e çıkartıldı. Blue aboneleri için hazırlanan bu özellik, yeni altyapı üzerine kuruldu.

ABD'de kullanıma açılan özellik, kullanıcıların eleştirmesine neden oldu.

İlk etapta kullanıcılar tarafından sıcak bakılmayan özellik ile atılan tweet'ler ise şöyle görünüyor:

This is a long tweet. This is a long tweet. This is a long tweet. This is a long tweet. This is a long tweet. his is a long tweet.



This is a long tweet. This is a long tweet. This is a long tweet. This is a long tweet. This is a long tweet. his is a long tweet.



This is a long… https://t.co/XJWJ1Blp0D