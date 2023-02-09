Twitter'da karakter limiti artıyor: 4.000'e çıkarılıyor

Twitter'dan Blue aboneleri için karakter limitini yükseltme hamlesi geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 12:20
Twitter'da karakter limiti artıyor: 4.000'e çıkarılıyor
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Twitter'ın karakter limiti uzun bir süredir eleştiriliyor. İlk etapta limitin artırılmasının ardından şimdi de Elon Musk'ın duyurduğu limit 280'den 4.000'e çıkartıldı. Blue aboneleri için hazırlanan bu özellik, yeni altyapı üzerine kuruldu. 

ABD'de kullanıma açılan özellik, kullanıcıların eleştirmesine neden oldu. 

İlk etapta kullanıcılar tarafından sıcak bakılmayan özellik ile atılan tweet'ler ise şöyle görünüyor:

Karakter limitinin artmasının eleştirilmesinin en büyük sebebi ise normalde tek bakışta görülen birkaç cümleden oluşan tweet'lerin yerini birkaç kez aşağıya kaydırma işleminin alıyor olması. Kullanıcılar yeni uzun karakter sayısı ile 'uzun okumalar' yapmak istemiyor. 


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