Twitter kaldırdığı özelliği tekrar getiriyor

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan X (Eski adıyla Twitter) eskiden platformda bulunan 'Başlık' özelliğini tekrardan getireceğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.11.2023 - 13:07
Twitter kaldırdığı özelliği tekrar getiriyor
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X (eski adıyla Twitter), son zamanlarda yaşadığı kullanıcı düşüşünü ve mali tablosunu değiştirmek için birtakım yenilikler yapmıştı. Ancak bu yeniliklerden istediği gibi sonuç elde edemeyen platform şimdi ise eski bir özelliği tekrardan getireceğini açıkladı.

Twitter'ın sahibi ünlü iş insanı Elon Musk'ın açıklamasına göre eski 'Tweet Başlıkları' özelliği tekrardan platforma eklenecek. Bu sayede URL içeren tweetlerdeki başlıkların görünmeme sorunu ortadan kaldırılacak. 

Musk özelliğin ne zaman geleceği konusunda ise henüz bir açıklama yapmadı. 



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