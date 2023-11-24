Twitter kaldırdığı özelliği tekrar getiriyor

Yayınlanma: 24.11.2023 - 13:07

Güncelleme: 24.11.2023 - 13:07

X (eski adıyla Twitter), son zamanlarda yaşadığı kullanıcı düşüşünü ve mali tablosunu değiştirmek için birtakım yenilikler yapmıştı. Ancak bu yeniliklerden istediği gibi sonuç elde edemeyen platform şimdi ise eski bir özelliği tekrardan getireceğini açıkladı.

Twitter'ın sahibi ünlü iş insanı Elon Musk'ın açıklamasına göre eski 'Tweet Başlıkları' özelliği tekrardan platforma eklenecek. Bu sayede URL içeren tweetlerdeki başlıkların görünmeme sorunu ortadan kaldırılacak.

Musk özelliğin ne zaman geleceği konusunda ise henüz bir açıklama yapmadı.



