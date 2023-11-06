X (Twitter) kullanılmayan kullanıcı adlarını satıyor: 50 bin dolar istedi!
Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan X eski adıyla Twitter'ın kullanılmayan kullanıcı adlarını 50 bin dolara sattığı ortaya çıktı.
Twitter yani yeni adıyla X kullanılmayan kullanıcı adlarını geri almak için çalışmalar başlattığını açıklamıştı. X, bu yılın başlarında politikasını değiştirerek kullanıcıların hesaplarını aktif tutmak için her 30 günde bir giriş yapmalarını gerektirmiş ve uzun süre giriş yapmayan hesapların askıya alınması veya kalıcı olarak kaldırılma riskiyle karşı karşıya kaldıklarını belirtmişti. Ancak ne kadar süre aktif olunmadığını belirten kesin bir bilgi verilmemiş.
Şimdi ise platformun bu amaç kapsamında "50 bin dolar sabit ücret" talep eden e-postalar gönderdiği tespit edildi.
Forbess'in haberinde yer alan bilgilere göre platform kullanılmayan kullanıcı adlarını almak isteyen potansiyel müşterilere 50 bin dolar karşılığında satmayı teklif etti. X'in şu anda bu işler için "@Handle Team" adında özel bir bölüm oluşturduğu belirtildi. Ekip tarafından aktif olmayan kullanıcı adları tespit edilerek potansiyel müşterilere satılıyor.
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