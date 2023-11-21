Elon Musk yine rahat durmadı: Apple Twitter'da reklam vermeyi durdurdu!

Yayınlanma: 21.11.2023 - 11:39

Güncelleme: 21.11.2023 - 11:39

Apple, Elon Musk'ın antisemitik bir paylaşımı desteklemesinin ardından, sosyal medya platformu Twitter'daki tüm reklamlarını durdurdu. 9to5mac'in haberine göre bu karar, aşırı sağcı komplo teorileri ve antisemitik içeriklerle ilişkilendirilen reklam görüntülenmesiyle ilgili bir raporun ardından geldi.

Perşembe günü, Media Matters tarafından yayınlanan raporda, çeşitli şirketlerin reklamlarının aşırı sağcı komplo teorileri ve antisemitik içerikli paylaşımlarla birlikte görüldüğü yer alıyordu. Raporda, Apple, IBM, Oracle ve diğer şirketler örnek olarak gösterilmişti.

Elon Musk'ın Çarşamba günü attığı ve "Yahudi topluluklarını", "beyazlara karşı diyalektik nefreti" teşvik etmekle suçlanan antisemitik tweet'i desteklemesi, Apple'ın bu adımı atmasına neden oldu. Musk, attığı tweet'te "Asıl gerçeği söylediniz" ifadesini kullanmıştı.

Bu durum, Elon Musk'ın geçtiğimiz yıl Twitter'ı satın almasının ardından Apple'ın platformdaki reklamlarını kısa bir süreliğine azalttığı bir döneme benzerlik gösteriyor. O dönemde Musk, Apple'ı ifade özgürlüğünden nefret etmekle suçlamış ve şirketin Twitter'da reklam vermeyi büyük ölçüde durdurduğunu iddia etmişti. Ancak Musk, Apple CEO'su Tim Cook ile görüşmek üzere Apple Park'ı ziyaret etmiş ve Apple, Twitter'da reklam vermeye yeniden başlamıştı.

Apple'ın şu anda uygulamaya koyduğu Twitter reklam "duraklamasının" ne kadar süreceği belirsiz.