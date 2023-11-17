Eski Twitter CEO'sunun kurduğu Bluesky 2 milyon kullanıcıya ulaştı

Yayınlanma: 17.11.2023 - 13:59

Güncelleme: 17.11.2023 - 13:59

Twitter benzeri sosyal medya platformu Bluesky, 1 milyon kullanıcıyı 2 ay önce geçmişti. Şimdi ise platform 2 milyon kullanıcıyı aştığını duyurdu. Şirket bu duyurunun yanı sıra gazeteciler ve diğer kullanıcılar için daha çekici bir hedef oluşturabilecek halka açık bir web arayüzü eklemek üzere çalıştığını da açıkladı.

Bluesky'nin daha geniş bir kitleye ulaşmasının önündeki en büyük engellerden biri, insanların oturum açmadan gönderilerin bağlantılarını görememeleri. Bu nedenle yapılacka olan web arayüzü bu durumun önüne geçecek.

Bluesky ayrıca önümüzdeki yılın başlarında uygulamaya kayıtları da açık hale getireceğini açıkladı. Şu an uygulamaya sadece davet yoluyla kayıt olabiliyorsunuz. Bu yeniliklerin yanı sıra mobil anlık bildirimler, hesap doğrulaması için e-posta ve alt metin iyileştirmeleri gibi erişilebilirlik iyileştirmelerini nasıl eklediği açıklandı