Elon Musk, Twitter'da kaç abonesi olduğunu açıkladı

Yayınlanma: 25.04.2023 - 13:27

Güncelleme: 25.04.2023 - 13:27

Geçen yıl eylül ayında Elon Musk’ın ellerine geçen Twitter, o günden bugüne büyük değişimler yaşadı. Yaşanan son değişiklikler ise artık mavi tiklerin hiç kimseye bedavaya verilmemesi ve içerik üreticilerinin gelir elde etmek için abonelik sistemine geçiş yapması oldu.

WebTekno'nun haberine göre; Twitter’ın CEO’luğunu da üstlenen Elon Musk, bugün son değişikliklerle yeniden gündeme geldi.

Musk’ın Twitter’da kaç aboneye ulaştığı ve ayda elde ettiği gelir açıklandı. Ayrıca mavi tikli hesaplar için de “parayı veren düdüğü çalar”ın başlangıcı yapıldı.

MUSK’IN TWITTER’DAKİ GÜNCEL ABONE SAYISI VE KAZANDIĞI PARA BELLİ OLDU

Elon Musk, içerik üreticilerine artık Twitter’dan Abonelikler sayesinde para kazanabileceklerini hatırlattığı paylaşımında kendi abone sayısını da gizlemedi. Musk’ın yaptığı paylaşımda, kendisine 24 bin 700 kullanıcının abone olduğu bilgisi yer aldı.

Elon Musk, orta düzeydeki abonelik paketi olan 3,99 dolarlık paketi aktifleştirmiş durumda. Bu da Musk’ın ayda 98 bin 800 dolar kazanacağı anlamına geliyor.

Content creators may wish to enable subscriptions on this platform.



Just tap on Monetization in settings. pic.twitter.com/CmD06Mczmn — Elon Musk (@elonmusk) April 24, 2023

MAVİ TİKE SAHİP HESAPLAR ARTIK ÖNCELİKLİ OLACAK

Elon Musk’ın bir diğer paylaşımı ise Twitter Blue ile mavi tik alan hesaplar hakkındaydı. Musk, artık mavi tike sahip hesapların ‘önceliklendirileceğini’ açıkladı. Bu önceliklendirmenin hangi alanda olduğunu söylemese de ne yazık ki büyük ihtimalle Twitter algoritmasından bahsediyor.

Bir diğer deyişle artık anasayfanıza öncelikle mavi tikli hesapların paylaşımlarının çıkarılması sağlanacak.

“SANSÜR YAPMA, SANSÜR YEMEYESİN”

Konuşma özgürlüğünü savunan ancak kendisini kötüleyen gazetecileri ve kuruluşları Twitter’da cezalandıran Musk, bu sefer de sansür hakkında açıklama yaptı. Musk, “Sansür yapma, sansür yemeyesin” dedi.

Bu tweetten yaklaşık 3 saat sonra da aşağıdaki paylaşıma yer verdi:

“Bu platformu oluşturan ortak aklın daha fazla sinyale ve daha az gürültüye ihtiyacı var.”

2018’deki bir paylaşımına da dönüş yaptı:

Elon Musk’ın super-app fikri X artık resmen yoldayken Musk da buna ithafen bir paylaşımda bulundu. 2018 yılındaki paylaşımını alıntılayarak “Ya da sadece X” ifadelerine yer verdi.

O paylaşımda daha önce aklındaki platformun adını söylemişti:

“Halkın herhangi bir makalenin temel gerçeğini derecelendirebileceği ve her gazetecinin, editörün ve yayının zaman içindeki güvenilirlik puanını takip edebileceği bir site kuracağım. Adını Pravda koymayı düşünüyorum…”