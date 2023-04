Elon Musk, Twitter'da kaç abonesi olduğunu açıkladı

Geçen yıl eylül ayında Elon Musk’ın ellerine geçen Twitter, o günden bugüne büyük değişimler yaşadı. Yaşanan son değişiklikler ise artık mavi tiklerin hiç kimseye bedavaya verilmemesi ve içerik üreticilerinin gelir elde etmek için abonelik sistemine geçiş yapması oldu.

WebTekno'nun haberine göre; Twitter’ın CEO’luğunu da üstlenen Elon Musk, bugün son değişikliklerle yeniden gündeme geldi.

Musk’ın Twitter’da kaç aboneye ulaştığı ve ayda elde ettiği gelir açıklandı. Ayrıca mavi tikli hesaplar için de “parayı veren düdüğü çalar”ın başlangıcı yapıldı.

Elon Musk, içerik üreticilerine artık Twitter’dan Abonelikler sayesinde para kazanabileceklerini hatırlattığı paylaşımında kendi abone sayısını da gizlemedi. Musk’ın yaptığı paylaşımda, kendisine 24 bin 700 kullanıcının abone olduğu bilgisi yer aldı.

Elon Musk, orta düzeydeki abonelik paketi olan 3,99 dolarlık paketi aktifleştirmiş durumda. Bu da Musk’ın ayda 98 bin 800 dolar kazanacağı anlamına geliyor.

Content creators may wish to enable subscriptions on this platform.



Just tap on Monetization in settings. pic.twitter.com/CmD06Mczmn