'Twitter' resmen tarih oldu

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından X'in URL adresi değişti.

Eski adı Twitter olan platforma artık "x.com" uzantısıyla giriş yapılacak. Ancak kullanıcılar hala "twitter.com" URL adresinden de erişim sağlayabiliyor. Kullanıcılar "twitter.com" uzantısıyla giriş yaptıklarında otomatik olarak "x.com" adresine yönlendiriliyor.

X giriş sayfasının altında "URL'mizi değiştirdiğimizi size bildiriyoruz, ancak gizlilik ve veri koruma ayarlarınız aynı kalacaktır" mesajı yer alıyor.

Söz konusu URL değişikliği, X'in sahibi Elon Musk tarafından da bir paylaşım ile duyuruldu.

All core systems are now on https://t.co/bOUOek5Cvy pic.twitter.com/cwWu3h2vzr