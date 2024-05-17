'Twitter' resmen tarih oldu

Yayınlanma: 17.05.2024 - 17:09

Güncelleme: 17.05.2024 - 17:10

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından X'in URL adresi değişti.

Eski adı Twitter olan platforma artık "x.com" uzantısıyla giriş yapılacak. Ancak kullanıcılar hala "twitter.com" URL adresinden de erişim sağlayabiliyor. Kullanıcılar "twitter.com" uzantısıyla giriş yaptıklarında otomatik olarak "x.com" adresine yönlendiriliyor.

X giriş sayfasının altında "URL'mizi değiştirdiğimizi size bildiriyoruz, ancak gizlilik ve veri koruma ayarlarınız aynı kalacaktır" mesajı yer alıyor.

Söz konusu URL değişikliği, X'in sahibi Elon Musk tarafından da bir paylaşım ile duyuruldu.

All core systems are now on https://t.co/bOUOek5Cvy pic.twitter.com/cwWu3h2vzr — Elon Musk (@elonmusk) May 17, 2024

Twitter'ın adı ABD'li iş insanı Elon Musk tarafından satın alındıktan X olarak değiştirilmiş ancak uzun süre URL adresinde bir değişim olmamıştı.

X'in resmi hesabı, mobil uygulamaları ve “X Premium” (eski adıyla Blue) abonelikleri de dahil olmak üzere birçok unsur uzun süre önce yeni markaya geçiş yapmış olsa da, platformun URL'leri Musk'ın X'e geçişi resmen başlatmasından bu yana hep "twitter.com" olarak kalmıştı.

X'in URL'leri geçen yılın ağustos ayında değişmeye başladı. The Verge'nin haberine göre X’in iOS uygulamasının gönderileri paylaşmak için kullanılan link kısaltması "x.com" olarak değiştirilmişti.