'Twitter' resmen tarih oldu

Elon Musk'ın satın aldıktan sonra adını değiştirdiği sosyal medya platformu X'in, "twitter.com" olan URL adresi değiştirildi. Siteye erişim artık "x.com" adresi üzerinden sağlanacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.05.2024 - 17:09
'Twitter' resmen tarih oldu
Abone Ol google-news

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından X'in URL adresi değişti. 

Eski adı Twitter olan platforma artık "x.com" uzantısıyla giriş yapılacak. Ancak kullanıcılar hala "twitter.com" URL adresinden de erişim sağlayabiliyor. Kullanıcılar "twitter.com" uzantısıyla giriş yaptıklarında otomatik olarak "x.com" adresine yönlendiriliyor.

X giriş sayfasının altında "URL'mizi değiştirdiğimizi size bildiriyoruz, ancak gizlilik ve veri koruma ayarlarınız aynı kalacaktır" mesajı yer alıyor.

Söz konusu URL değişikliği, X'in sahibi Elon Musk tarafından da bir paylaşım ile duyuruldu.

Twitter'ın adı ABD'li iş insanı Elon Musk tarafından satın alındıktan X olarak değiştirilmiş ancak uzun süre URL adresinde bir değişim olmamıştı. 

 X'in resmi hesabı, mobil uygulamaları ve “X Premium” (eski adıyla Blue) abonelikleri de dahil olmak üzere birçok unsur uzun süre önce yeni markaya geçiş yapmış olsa da, platformun URL'leri Musk'ın X'e geçişi resmen başlatmasından bu yana hep "twitter.com" olarak kalmıştı.

X'in URL'leri geçen yılın ağustos ayında değişmeye başladı. The Verge'nin haberine göre X’in iOS uygulamasının gönderileri paylaşmak için kullanılan link kısaltması "x.com" olarak değiştirilmişti.


Twitter haberleri

İlgili Haberler

X'e dönüşen Twitter'ın bugünkü değeri belli oldu! İşte yeni değeri

X'e dönüşen Twitter'ın bugünkü değeri belli oldu! İşte yeni değeri
Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, Bluesky'ın yönetim kurulundan ayrıldı

Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, Bluesky'ın yönetim kurulundan ayrıldı
Twitter'ın kurucusu Dorsey'den çarpıcı Bitcoin tahmini: O tarihte değeri 1 milyon dolara ulaşacak

Twitter'ın kurucusu Dorsey'den çarpıcı Bitcoin tahmini: O tarihte değeri 1 milyon dolara ulaşacak
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Cannes'ın kırmızı halısında Türk rüzgârı esti

Cannes'ın kırmızı halısında Türk rüzgârı esti
Fenomen Buse Aydın’a ‘cinsel terapi’ cezası

Fenomen Buse Aydın’a ‘cinsel terapi’ cezası
Fatih Karagümrük'ten TFF'ye tepki!

Fatih Karagümrük'ten TFF'ye tepki!
Birce Akalay iddiali tarzıyla Cannes’a damga vurdu!

Birce Akalay iddiali tarzıyla Cannes’a damga vurdu!
Emmanuel Emenike'den dikkat çeken Aziz Yıldırım paylaşımı: 'Fenerbahçe'nin babası...'

Emmanuel Emenike'den dikkat çeken Aziz Yıldırım paylaşımı: 'Fenerbahçe'nin babası...'
Enflasyon tahmini değişti… Memur ve emekli ne kadar zam alacak?

Enflasyon tahmini değişti… Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
TFF 1. Lig play-off yarı finalinin adı belli oldu!

TFF 1. Lig play-off yarı finalinin adı belli oldu!
Günlük burç yorumları: 18 Mayıs 2024 Cumartesi Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 18 Mayıs 2024 Cumartesi Kova burcu yorumu