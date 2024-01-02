X'e dönüşen Twitter'ın bugünkü değeri belli oldu! İşte yeni değeri

Herkesin bildiği adıyla Twitter, Elon Musk'a geçmesiyle X adını almıştı. 44 milyar dolara satın alınan şirket yüzde 71 değer kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.01.2024 - 12:30
X'e dönüşen Twitter'ın bugünkü değeri belli oldu! İşte yeni değeri
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Elon Musk elini attığı her şeyin değerini artırmıyor. Pek çok şirkete el atmasıyla onu yükselten Musk, bunu Twitter'da gösteremedi. Zira 44 milyar dolara satın alınan Twitter, X adını almış ve alındığı günden bu yana değer kaybetmişti. Yeni yapılan bir hesaplamaya göre platform yüzde 71 değer kaybetti.

X, bu yaşanan değer kaybını reklam veren şirketlerin artık reklam vermemesinden dolayı yaşıyor.

Varlık yönetim şirketi Fidelity, tarafından yapılan araştırmaya göre X'in güncel değiri, 12.76 milyar dolar. Bu araştırma X'in büyük değer kaybını ortaya koymuş oluyor. 2023 yılının mayıs ayında benzer bir çalışma yapan şirket X'in değerini 15 milyar dolar civarında seyrettiğini duyurmuştu.

Reklam krizi yaşandıktan sonra Reuters'ın da bir araşırması oldu ve şirketin değerinin 8 milyar dolar olduğu aktarıldı. Ancak aylar içinde tekrar değer kazanmış olacak ki şirket 12.76 milyor dolar seviyesi gördü.


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