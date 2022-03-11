Twitter sevilen özelliğini kaldırdı: Kullanıcılar tepkili

11 Mart 2022 Cuma, 17:45

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, iOS uygulaması için yayınladığı yeni güncellemeyle ana sayfada değişikliğe imza attı. Sosyal medya platformu 2016 yılında, ana sayfayı kullanıcının ilgi alanına göre şekillendirmeye başlamıştı ve bu kapsamda popüler tweetleri ilk önce gösterme kararı almıştı. Bundan önce tweetler kronolojik sıra ile gösteriliyordu.

Bu değişikliğe tepki gelince Twitter, 2018 yılında geri adım attı ve ana sayfada popüler tweetlere mi yoksa en son tweetlere mi öncelik verileceğini kullanıcının tercihine bıraktı.

ShiftDelete'in haberine göre; şu ana kadar ana sayfayı varsayılan olarak kronolojik sırayla göstermek mümkünken, şirket bu durumu değiştirdi.

ARTIK DAHA ZOR

App Store üzerinden indirilebilen yeni Twitter iOS güncellemesiyle birlikte “varsayılan olarak kronolojik sıralama” özelliği kalktı. Şirket kronolojik sıralamadan tamamen vazgeçmedi. Artık Twitter, “Anasayfa” ve “En son Tweetler” olmak üzere iki farklı akış sisteminden oluşuyor ve ikisinde de ayrı ayrı tweetler gösteriliyor.

“Ana sayfa” sekmesinde popüler tweetleri ilk önce görürken, “En son” sekmesinde ise isminden de anlaşılacağı üzere takip ettiğiniz kişilerin paylaştığı tweetleri kronolojik olarak sıralanmış bir şekilde görebileceksiniz. Ancak problem şu ki, uygulamayı her açtığınızda varsayılan olarak popüler tweetler karşınıza çıkacak.

Eğer iki farklı sekme görmek istemiyorsanız, sağ üst köşedeki yıldız simgesine basıp “Son zaman akışının sabitlemesini kaldır”ı seçerek sadece popüler tweetlerin ana sayfanızda görünmesini sağlayabilirsiniz. Tam tersi ise ne yazık ki olmuyor. Yani önceden olduğu gibi varsayılan olarak kronolojik sıralama artık seçilemiyor.

ŞİMDİDEN TEPKİ TOPLADI

Twitter’ın bu güncellemesi çok tepki topladı. Ana sayfada en son tweetleri ilk önce görmek istediğini belirten kullanıcılar, “Son tweetleri görmek için her seferinde sağa mı kaydıracağız?” sözleriyle bu deneyimin mantıksız olduğunu dile getirdi ve şirkete eski sistemi geri getirme çağrısı yaptı.

INSTAGRAM'IN DA GÜNDEMİNDE

Kronolojik sıralama özelliği Instagram’ın da gündeminde. CEO Adam Mosseri, ocak ayında kişisel sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla Instagram’a üç farklı gönderi sıralama seçeneği geliştirdiklerini ve bunu 2022 içinde kullanıma sunacaklarını söyledi.