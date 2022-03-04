Twitter, 'podcast' özelliği üzerinde çalışıyor
Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter'ın, son olarak uygulamasında 'podcast' sekmesini test ettiği ortaya çıktı. Ancak bu özelliğin ne için kullanılacağı hakkında henüz fazla detay bulunmuyor. Spotify'a rakip olması beklenen özelliğin ne zaman geleceği de belirsiz.
Kullanıcıların tweet atarak düşüncelerini paylaştığı bir platform olan Twitter'da, bu yüzden 'düşünceler' daha çok ön plana çıkıyor. Fakat anlatmak istenenler tweetlere tam olarak aktarılamıyor. Twitter da düşüncelerin sesle anlatılabileceği birçok yeni özellik ekliyor.
ShiftDelete'in haberine göre; yakın zamanda Clubhouse benzeri Spaces özelliğini ekleyen şirket, şimdi de etkileşim artıracak 'Twitter Podcast' özelliği test ediyor.
YİNE AYNI İSİM DUYURDU
Geçen ay Spaces resmi Twitter hesabından yapılan bir paylaşımla aslında yeni özelliğin sinyalleri verilmişti. Sohbet odalarının, yayınlarının sonradan düzenlenebileceği ve kaydedileceği daha sonrasında ise kimlerin girdiğini görebileceği açıklanmıştı.
Test aşamasında olan Podcast özelliğini Twitter’dan yaptığı paylaşımlarla sosyal medya platformları için sızıntı haberi veren Alessandro Paluzzi duyurdu.
#Twitter is working on Podcasts ?? pic.twitter.com/CqBm1qHV5H— Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 2, 2022
'TWıTTER PODCAST' ÖZELLİĞİ
Mobil geliştirci Alessandro Paluzzi attığı bir tweetle Twitter’a Podcast‘ler sekmesinin geldiğini duyurdu. Bu özellik için henüz çok fazla ayrıntı belli değil. Ek olarak Twitter, Podcast’ler özelliği ile Spotify’a rakip olacak. Çünkü Podcast kayıtları en çok Spotify uygulamasında takip ediliyor.
NE ZAMAN GELECEĞİ BELİRSİZ
Sosyal medya platformları birbirinden aldığı özelliklerle kendini yeniliyor ve diğerleriyle rekabet ortamı oluşturuyor. Twitter’ın test aşamasında olan bu özelliği rekabetin yanı sıra kullanıcılarına büyük kolaylık sağlayacak. Çünkü birçok hesap Spotify’da yayınladığı Podcast yayınını kişisel Twitter hesabından duyuruyor.
Özelliğin ne zaman tam olarak geleceği ise şimdilik belirsiz durumda.
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