Twitter, 'podcast' özelliği üzerinde çalışıyor

04 Mart 2022 Cuma, 10:47

Kullanıcıların tweet atarak düşüncelerini paylaştığı bir platform olan Twitter'da, bu yüzden 'düşünceler' daha çok ön plana çıkıyor. Fakat anlatmak istenenler tweetlere tam olarak aktarılamıyor. Twitter da düşüncelerin sesle anlatılabileceği birçok yeni özellik ekliyor.

ShiftDelete'in haberine göre; yakın zamanda Clubhouse benzeri Spaces özelliğini ekleyen şirket, şimdi de etkileşim artıracak 'Twitter Podcast' özelliği test ediyor.

YİNE AYNI İSİM DUYURDU

Geçen ay Spaces resmi Twitter hesabından yapılan bir paylaşımla aslında yeni özelliğin sinyalleri verilmişti. Sohbet odalarının, yayınlarının sonradan düzenlenebileceği ve kaydedileceği daha sonrasında ise kimlerin girdiğini görebileceği açıklanmıştı.

Test aşamasında olan Podcast özelliğini Twitter’dan yaptığı paylaşımlarla sosyal medya platformları için sızıntı haberi veren Alessandro Paluzzi duyurdu.

'TWıTTER PODCAST' ÖZELLİĞİ

Mobil geliştirci Alessandro Paluzzi attığı bir tweetle Twitter’a Podcast‘ler sekmesinin geldiğini duyurdu. Bu özellik için henüz çok fazla ayrıntı belli değil. Ek olarak Twitter, Podcast’ler özelliği ile Spotify’a rakip olacak. Çünkü Podcast kayıtları en çok Spotify uygulamasında takip ediliyor.

NE ZAMAN GELECEĞİ BELİRSİZ

Sosyal medya platformları birbirinden aldığı özelliklerle kendini yeniliyor ve diğerleriyle rekabet ortamı oluşturuyor. Twitter’ın test aşamasında olan bu özelliği rekabetin yanı sıra kullanıcılarına büyük kolaylık sağlayacak. Çünkü birçok hesap Spotify’da yayınladığı Podcast yayınını kişisel Twitter hesabından duyuruyor.

Özelliğin ne zaman tam olarak geleceği ise şimdilik belirsiz durumda.