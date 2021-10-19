Twitter, tepki çeken özelliği Türkiye’de yeniden kullanıma sundu

Sosyal medya uygulaması Twitter, daha öncesinde test edilen ve kaldırılan özelliğini Türkiye'de tekrar kullanıma sundu.

cumhuriyet.com.tr
19 Ekim 2021 Salı, 12:12
Twitter, tepki çeken özelliği Türkiye’de yeniden kullanıma sundu
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Twitter, daha öncesinde test ettiği bir özelliği tekrar kullanıma sundu. Geçtiğimiz aylarda Sohbet Odaları'nı da uygulamaya sokan Twitter, gönderilere emoji ile tepki verilmesini sağlayan Reaksiyonlar özelliğini Türkiye’de tekrardan test etmeye başladı. Şirket, ilk deneme sürecinde tepkiler sonrasında bu yeniliği kaldırmıştı. Bugün yapılan açıklama, ikinci test sürecini başladığı duyuruldu.

Bugün Twitter Türkiye'nin resmi hesabından paylaşılan tweet'e göre; Reaksiyonlar özelliği Türkiye’de sınırlı bir süre için yeniden test edilmeye başladı. 

Söz konusu paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Twitter Reactions'ı Türkiye'de sınırlı bir süre için yeniden test etmeye başladığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz."


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