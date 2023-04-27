Twitter'a en fazla içerik kaldırma talebi sunan ülkeler açıklandı

Twitter ülkelerin ne kadarının içerik kaldırma talebi sunduğunu açıkladı. Türkiye, Twitter'a en fazla içerik kaldırma talebi gönderen ülkelerden biri oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2023 - 11:47
Twitter'a en fazla içerik kaldırma talebi sunan ülkeler açıklandı
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Twitter, Elon Musk'ın platformu önce satın alacak iddialarıyla sonrasında gerçekten de satın almasıyla her gün farklı bir konuyla gündeme geliyor. Twitter yeni yaptığı bir açıklamayla en çok içerik kaldırma talebi gönderen ülkeleri sıraladı. Türkiye bu sıralamada bir hayli yukarıda yer alıyor.

TWITTER'A EN FAZLA İÇERİK KALDIRMA TALEBİ GÖNDEREN ÜLKE

Yapılan açıklamada 2022'nin ilk yarısında kullanıcılardan 6.5 milyondan fazla içeriği kaldırılması istendi. Bu geçen yıla oranla yüzde 29'luk bir artışa işaret ediyor.

Twitter kullanıcılarından 6 milyon 586 bin 109 içeriğin kaldırılmasını istedi, buna karşılık 5 milyon 96 bin 272 hesap için de yaptırım kararı uygulandı. Açıklanan verilerde 1 milyon 618 bin 855 hesap Twitter Kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle askıya alındı.

İçeriklerin kaldırılmasına yönelik hükümetlerden de talepler geldi. Yasal taleplerin sayısını da 53 bin olarak açıklayan Twitter, bu taleplerin de en çok hangi ülkelerden geldiğini duyurdu. Japonya, Güney Kore, Türkiye ve Hindistan bu ülkelerin başında geliyor.

Hindistan ise en çok kullanıcı bilgisi isteyen ülke oldu.


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