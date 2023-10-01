X (Twitter) 3 ayda fenomenlere milyonlarca dolar ödedi

Yayınlanma: 01.10.2023 - 11:42

Güncelleme: 01.10.2023 - 11:42

Twitter yeni adıyla X platformunun içerik üreticilerine büyük ödemeler yaptığı ortaya çıktı. X CEO'su Linda Yaccarino, platformun içerik üreticilerine 20 milyon dolar gibi yüksek bir ödeme yaptığını duyurdu.

Bu girişim, Temmuz ayında başlatıldı ve doğrulanmış kullanıcılara, son üç ay içinde 5 milyondan fazla tweet gösterimi elde etmeleri koşuluyla, gönderilerine verilen yanıtlardan elde edilen reklam gelirinden pay vermeyi amaçlıyor.

Elon Musk, Temmuz ayında yapılan ilk ödemelerin Şubat ayından itibaren biriken kazançları kapsadığını açıkladı. Bu yüksek ödemeler, programa katılan içerik üreticilerinin hızlı büyümesini ve platformdaki reklam gösterimlerinde artışı gösteriyor.

X'in dönüşümü de dikkat çekiyor. X artık "Her Şey Uygulaması" olarak adlandırılıyor ve içerik üreticilerine odaklanan bir yaklaşım benimsemiş durumda. Bu yaklaşım, hem içerik üreticilerine hem de reklamverenlere fayda sağlayarak platformu cazip kılıyor.

Programa katılmak için X kullanıcılarının Premium veya Onaylı Kuruluşlara abone olmaları, en az 500 takipçiye ve gönderilerinde 5 milyon organik gösterime sahip olmaları gerekiyor.

X'in bu önemli hamlesi, içerik üreticilerinin finansal olarak ödüllendirilmesini ve platformun büyümesini hızlandırmasını amaçlıyor.

X, kullanıcılar, içerik üreticileri ve reklamverenler için bir kazan-kazan durumu yaratmayı hedefliyor.

Bu haber The Information tarafından paylaşılan bir rapora dayanmaktadır.