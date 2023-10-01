X (Twitter) 3 ayda fenomenlere milyonlarca dolar ödedi
ABD merkezli sosyal medya platformu X'in (eski adıyla Twitter) CEO'su Linda Yaccarino'nun açıkladığı bilgilere göre fenomenlere 3 ayda milyonlarca para ödendi.
Twitter yeni adıyla X platformunun içerik üreticilerine büyük ödemeler yaptığı ortaya çıktı. X CEO'su Linda Yaccarino, platformun içerik üreticilerine 20 milyon dolar gibi yüksek bir ödeme yaptığını duyurdu.
Bu girişim, Temmuz ayında başlatıldı ve doğrulanmış kullanıcılara, son üç ay içinde 5 milyondan fazla tweet gösterimi elde etmeleri koşuluyla, gönderilerine verilen yanıtlardan elde edilen reklam gelirinden pay vermeyi amaçlıyor.
Elon Musk, Temmuz ayında yapılan ilk ödemelerin Şubat ayından itibaren biriken kazançları kapsadığını açıkladı. Bu yüksek ödemeler, programa katılan içerik üreticilerinin hızlı büyümesini ve platformdaki reklam gösterimlerinde artışı gösteriyor.
X'in dönüşümü de dikkat çekiyor. X artık "Her Şey Uygulaması" olarak adlandırılıyor ve içerik üreticilerine odaklanan bir yaklaşım benimsemiş durumda. Bu yaklaşım, hem içerik üreticilerine hem de reklamverenlere fayda sağlayarak platformu cazip kılıyor.
Programa katılmak için X kullanıcılarının Premium veya Onaylı Kuruluşlara abone olmaları, en az 500 takipçiye ve gönderilerinde 5 milyon organik gösterime sahip olmaları gerekiyor.
X'in bu önemli hamlesi, içerik üreticilerinin finansal olarak ödüllendirilmesini ve platformun büyümesini hızlandırmasını amaçlıyor.
X, kullanıcılar, içerik üreticileri ve reklamverenler için bir kazan-kazan durumu yaratmayı hedefliyor.
Bu haber The Information tarafından paylaşılan bir rapora dayanmaktadır.
En Çok Okunan Haberler
-
- İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişimi!
- Yabancı yatırımcılar Türkiye'yi yine es geçti
- Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu gözaltına alındı
- Çatışma anı ortaya çıktı!
- İsmail Hakkı Erdem cezaevinde 'intihar' etti
- Doğalgaza zam geldi!
- Soylu'nun trolleri 'aklını başına al' dedi
- Gümüşel ve İstekli hakkında yeni gelişme!
- Kılıçdaroğlu'ndan iktidara 'kayyum' tepkisi
- Hapishanede 'cinsel ilişki' skandalı!