Twitter'da 10 yılda 14 milyon hesap askıya alındı!
Twitter bir süredir gündeme Elon Musk sebebiyle gelse de yeni ortaya çıktığı kadarıyla 10 yılda 14 milyon hesap askıya alınmış durumda.
Twitter bir süredir Elon Musk'ın satın almasıyla değişim geçirdi. Özellikle bazı yeniliklerin geldiği ve eski düzenden kopuşun yaşandığı platform için WhizCase tarafından yapılan araştırma yayınladı. Bu araştırmaya göre yıllar içinde 14 milyon kişinin hesabı askıya alınmış.
TWITTER'I EN ÇOK KULLANANLAR ABD'DEKİ KULLANICILAR
Twitter'da askıya alınan hesapların yıllar içinde artması ise yayınlanan raporda özellikle belirtildi. Raporda aynı zamanda en çok hangi hesapların askıya alındığı da aktarıldı. Yapılan araştırmaya göre taklit edilen sahte hesaplar ve çocuk istismarı içerikleri paylaşan Twitter hesapları ya askıya alınıyor ya da tamamen kapatılıyor.
Verilere göre yalnızca 2012 ve 2021 tarihleri arasında 13.7 milyon hesap ya geçici ya da kalıcı olmak üzere askıya alındı. Geçen yıl 9 milyon içerik kaldırma talebi gerçekleşirken, en çok askıya alınan hesap tarihi 2010 oldu. 2010 yılında yaklaşık 8 milyon hesap askıya alındı.
Twitter'ı en çok kullananlar ise Amerikalılar oldu. Platformun yaklaşık 78 milyonu Amerikalılardan oluşuyor. Bu kişilerin yüzde 69'u platformu gündemi takip etmek için kullanıyor. Yüzde 74'lük kesim ise eğlence/mizah amaçlı kullandığını söyledi.
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