Elon Musk satın almıştı: Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den yeni platform!
Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, yeni merkeziyetsiz sosyal medya platformu Bluesky'ın beta testlerinin yakında başlayacağını açıkladı.
SpaceX ve Tesla'nın sahibi Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın almıştı.Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey, geçen gün yaptığı açıklamada 2019 yılında Twitter’a kardeş şirket olarak kurduğu Skyblue şirketini yeni bir sosyal medya platformuna dönüştüreceğini açıkladı.
Webtekno.com'daki habere göre Dorsey, yaptığı açıklamada “herkese açık ve merkeziyetsiz” bir sosyal medya platformu kuracağını ve şirketin sadece kurulum aşamasında rol alacağını açıkladı. Block zinciri benzeri bir yapıda oluşturulacak Bluesky’ın şirketler ve hükümetler tarafından kısıtlanmayacak bir şekilde oluşturulması amaçlanıyor.
Twitter’dan ayrıldıktan sonra açıklama yapan Dorsey, insanlığın yeni bir sosyal medyaya ihtiyacı olduğunu ve bu platformun bir reklam sistemine sahip olmaması gerektiğini savunmuştu.
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