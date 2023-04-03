Twitter'da 'mavi' şüphe
Dünya genelinde 2022’nin aralık ayından bu yana kullanımda olan Twitter Blue aboneliği Türkiye’de mart ayında aktif hale geldi. Ayda belli ücret karşılığında hesabın onaylanarak mavi tık almasını sağlayan ve tweet düzenleme gibi birçok özelliği aktif hale getiren Blue aboneliği, aynı zamanda güvenlik açığı riski de oluşturuyor.
Twitter tarafından onaylanmış mavi tikli hesap ile Blue aboneliği ile mavi tik olan hesabın farkını bilmeyen yurttaş için bu durum dolandırılma riskini de ortaya çıkarıyor. Geçen günlerde Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan’ın ismi kullanılarak açılan sahte hesapla okulların tatil edildiğinin duyurulmasının ardından valilikten gelen açıklamayla paylaşımın fotomontajla yapıldığı belirtildi.
‘ARTIK GÜVENİLİR DEĞİL’
Alternatif Bilişim Derneği Başkanı avukat Faruk Çayır, mavi tikin ücretli hale gelmesinin güvenilirlik ve doğrulanabilirlik açısından doğru olmadığını belirtti.
Mavi tikin reklam aracına dönüştüğünün altını çizen Çayır, “Başka kişiler mavi tik üzerinden hesap açıp sizden para isteyebilir, kandırabilir. Bu durum daha önce de söz konusuydu ama mavi tikin paralı olmasından sonra insanların güvenilirliği görme ihtimali değişmiş oldu. Hesabın güvenilir olup olmadığı açılma tarihine, kişisel bilgilere ve kişinin konuşma diline bakarak kontrol edilmeli” ifadelerini kullandı.
Abonelik ücreti ABD’de aylık 8 dolardan olan hizmet Türkiye’de 209 TL olarak açıklandı. Yıllık olarak alınmak istenirse 2 bin 199 TL’ye kadar çıkıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İmar affı'nın reklam yüzü o paylaşımları sildi
- Bülent Turan'dan Kerem Kınık'a sert sözler
- Ataköy'de bir seçmen listesi: 'Doğuştan Türk olan yok'
- Velilerle ilişki yaşayan müdür hakkında yeni gelişme
- İstanbul'da bugün bu yollar trafiğe kapalı!
- Seçime sayılı günler kala sosyal medyaya YSK operasyonu
- Gökbakar'dan Kınık'a: 'Hafiften bir titreme geldi mi?'
- Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
- Kılıçdaroğlu Mehmetçiğe seslendi: Kimseyi dinlemeyin
- iPhone 15 serisinde bir ilk daha