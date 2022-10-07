Twitter'dan devrim gibi karar: 'Ekran görüntüsü devri son buluyor'

07 Ekim 2022 Cuma, 17:17

Sosyal medya platformu Twitter, son zamanlarda yaptığı yeniliklerle gündemde yer alıyor. Özellikle Twitter’da gördüğünüz bir tweeti arkadaşınızla paylaşmak istediğiniz zaman en etkili yollardan biri ekran görüntüsü almak oluyor.

Ancak çıkan bilgilere göre Twitter, yeni pencere üzerinde çalışıyor.

TWITTER, KULLANICILARIN EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ALMASINI İSTEMİYOR

ShiftDelete'in haberine göre; Twitter’da kullanıcılar, gördükleri ve başkalarıyla paylaşmak istedikleri tweetin ekran görüntüsünü alıyor. Bu sayede uygulamaya girmeye gerek kalmadan tweetleri okumak mümkün oluyor.

Son haberlere göre ise Twitter, kullanıcıların bu kolaylığının önüne geçmek için yeni bir pencere üzerinde çalışıyor.

Sosyal medya danışmanı Matt Navarra’nın Twitter’dan yaptığı paylaşıma göre kullanıcılar, ekran görüntüsü aldıklarında farklı pop-up’lar görüyor.

Bazıları ‘Bağlantıyı Kopyala’ seçeneğini karşılaşırken, bazıları ‘Tweeti Paylaş’ seçeneğiyle karşılaştı. Bunun dışında bazı kullanıcılar da her ikisinin yer aldığı bir seçenek görüyor.

Twitter doesn’t want you to screenshot tweets anymore



It wants active users on platform viewing tweets INSTEAD of via screenshots on rival platforms



One of these now pops up when you take a screenshot ?? pic.twitter.com/YY0GtF3lVb — Matt Navarra (@MattNavarra) October 7, 2022

Twitter’ın bu adımı daha fazla kişinin platformu doğrudan kullanmasına yönelik gibi duruyor. Ayrıca insanlar ekran görüntüleriyle tweetleri tüketiyor ve platformun herhangi bir ögesiyle etkileşime girmiyor. Bundan dolayı uygulama, o kişilere reklam gösteremediği ya da kayıt olmalarını isteyemediği için para kazandırmıyor.

Geçen ağustos ayında şirket, bazı kullanıcıları hesap oluşturmadan Twitter kullanmasına izin veren bir deney gerçekleştirdi. Ayrıca kullanıcıların 50 hesabı takip etmesine ve tweetlere cevap vermelerine izin verdi. Ancak Retweet ve beğenme gibi özellikleri kullanmalarına izin vermedi.