Twitter'dan devrim gibi karar: 'Ekran görüntüsü devri son buluyor'

Sosyal medya platformu Twitter, son zamanlarda yaptığı yeniliklerle gündemde yer alıyor. Özellikle Twitter’da gördüğünüz bir tweeti arkadaşınızla paylaşmak istediğiniz zaman en etkili yollardan biri ekran görüntüsü almak oluyor.

Ancak çıkan bilgilere göre Twitter, yeni pencere üzerinde çalışıyor.

ShiftDelete'in haberine göre; Twitter’da kullanıcılar, gördükleri ve başkalarıyla paylaşmak istedikleri tweetin ekran görüntüsünü alıyor. Bu sayede uygulamaya girmeye gerek kalmadan tweetleri okumak mümkün oluyor.

Son haberlere göre ise Twitter, kullanıcıların bu kolaylığının önüne geçmek için yeni bir pencere üzerinde çalışıyor.

Sosyal medya danışmanı Matt Navarra’nın Twitter’dan yaptığı paylaşıma göre kullanıcılar, ekran görüntüsü aldıklarında farklı pop-up’lar görüyor.

Bazıları ‘Bağlantıyı Kopyala’ seçeneğini karşılaşırken, bazıları ‘Tweeti Paylaş’ seçeneğiyle karşılaştı. Bunun dışında bazı kullanıcılar da her ikisinin yer aldığı bir seçenek görüyor.

Twitter doesn’t want you to screenshot tweets anymore



It wants active users on platform viewing tweets INSTEAD of via screenshots on rival platforms



One of these now pops up when you take a screenshot ?? pic.twitter.com/YY0GtF3lVb