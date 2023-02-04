Twitter’dan para kazanma dönemi başladı

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 02:18

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 02:18

Elon Musk, Twitter’ı satın aldığından beri oradan para kazanmak için kullanıcılara para kazandırmanın yollarını arıyor. Fakat ünlü iş insanı, bunun mümkün olması için yüksek profilli hesapların platformda aktif olması gerektiğini savunuyor. Bu nedenle Elon Musk, Twitter Blue üyeliği olan takipçileri için reklam gelirlerinden para kazanacaklarını açıkladı.

ÜYELİK ŞART

Elon Musk, bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımla bugünden itibaren Blue üyeliği olan kullanıcıların şirketten gelir elde edeceğini paylaştı. Twitter, kullanıcılarının paylaşımlarında verilen yanıtlarda görüntülenen reklamlardan sağladığı gelirlerini, Blue üyeliği satın alan hesap sahipleriyle paylaşacak.

Shifdelete.net'in aktardıklarına göre Elon Musk, bu şekilde özellikle de takipçi sayısı yüksek olan kişilerin sosyal medya platformunda daha fazla aktif olacağını düşünüyor. İlham veren içerik üreticileri sayesinde de genel Twitter kullanıcılarının platform genelinde daha aktif olması sağlanacak.

Sosyal medya platformu için Apple Pay ya da PayPal tarzında geliştirilecek dijital hizmete kripto paralar da dahil edilecek.