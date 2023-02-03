Instagram da Twitter benzeri bir 'mavi onay rozeti' getirebilir

Instagram'ın da Twitter'ın bir süredir karmaşa içindeki mavi onay rozetli abonelik sistemine benzer bir şeyler üzerinde çalıştığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 10:38
Instagram da Twitter benzeri bir 'mavi onay rozeti' getirebilir
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Instagram için yeni özellikler üzerinde çalışırken yeni bir iddia ortaya atıldı. Uygulamalardaki yenilikleri keşfetmesi ve Twitter üzerinden takipçileriyle paylaşmasıyla bilinen Alessandro Paluzzi bu sefer de Instagram'ın mavi onay rozetli bir paket üzerinde çalıştığını iddia etti. 

INSTAGRAM DA TWITTIR BENZERİ BİR ABONELİK SİSTEMİ GETİREBİLİR

Paluzzi'nin uygulamanın beta kodlarında keşfettiğini duyurduğu bu özellik, Twitter'daki sisteme benziyor. 

Elon Musk'ın satın almasıyla mavi onayı için alınması gereken rozet Blue aboneliğiyle satılmaya başlanmıştı. Instagram'daki sistemin nasıl olacağı henüz bilinmiyor ancak ilerleyen dönemde sistem hakkında detayların ortaya çıkması bekleniyor.  


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