Twitter'dan 'resmi' etiket özelliği

09 Kasım 2022 Çarşamba, 12:49

Elon Musk'ın sahibi olduğu Twitter'ın erken aşama ürün yöneticisi Esther Crawford, yaptığı açıklamada Twitter’a “Resmi” (Official) etiket özelliğinin getirileceğini duyurdu.

Resmi etiketin satın alınamayacağını vurgulayan Crawford, daha önce doğrulanmış hesapların tamamının bu etiketi kullanamayacağını belirtti.

Crawford açıklamasında “Pek çok kişi, mavi onay işaretli Twitter Blue aboneleri ile resmi olduğu doğrulanan hesapları nasıl ayırt edebileceğinizi sordu, bu nedenle başladığımızda, seçilmiş hesaplara 'Resmi' etiketi sunuyoruz” dedi.

HANGİ HESAPLAR KULLANABİLECEK?

Resmi etiket özelliğini kullanacak hesaplar arasında ‘devlet hesapları, ticari şirketler, iş ortakları, büyük medya kuruluşları, yayıncılar ve bazı tanınmış kişilerin yer alacağı’ ifade edildi.

Crawford mavi tik özelliği ve Twitter Blue aboneliği hakkında ek bilgi vererek “Yeni Twitter Blue, kimlik doğrulamayı içermez, bu mavi bir onay işaretidir ve belirli özelliklere erişim sunan, isteğe bağlı, ücretli bir aboneliktir” ifadelerini kullandı.