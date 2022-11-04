Elon Musk, Twitter'ın gelirinde büyük düşüş yaşandığını söyledi

04 Kasım 2022 Cuma, 20:37

Şirketin yeni sahibi Elon Musk, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Musk, "İçerik denetimiyle ilgili hiç bir şey değişmemesine ve aktivistleri yatıştırmak için elimizden gelen her şeyi yapmamıza rağmen, aktivist grupların reklamcılara baskı yapması nedeniyle Twitter'ın gelirinde büyük bir düşüş oldu" ifadesini kullandı.

Aktivist grupları suçlayan Musk, "Amerika'da ifade özgürlüğünü yok etmeye çalışıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

OFİSLER KAPATILDI

Sosyal medya şirketi Twitter’ın işten çıkarmalara başlarken ofislerini geçici olarak kapattığı ve çalışanların iç sistemlerine erişimini kestiği bildirildi.

ABD basınında yer alan haberlerde, şirketin işten çıkarmalardan etkilenen çalışanları bilgilendirmeye başladığı belirtildi.

Haberlerde şirketin işten çıkarmalar başlarken ofislerini geçici olarak kapattığı ve çalışanların iç sistemlere erişimini kestiği kaydedildi.

Şirketin yeni sahibi Elon Musk’ın maliyetleri düşürmek ve yeni bir çalışma etiği dayatmak istediği için çalışanların neredeyse yarısını işten çıkarmayı planladığı belirtildi.

Twitter çalışanlarına göre ise mühendislik, iletişim, ürün ve içerik iyileştirme birimlerindekiler, işten çıkarmalardan etkilenenler arasında yer aldı.

Öte yandan Twitter’a ihbar süresi tanımadan toplu işten çıkarmaya gittiği için dava açılacağı bildirildi.

İŞTEN ÇIKARMA E-POSTALARI GÖNDERİLDİ

Twitter yönetimi, işten çıkarmaların cuma başlayacağına dair dün gece çalışanlarına e-posta göndermişti.

E-postada Pasifik saatiyle sabah 09.00 (TSİ 19.00) itibarıyla çalışanların işten çıkarılıp çıkarılmadıklarına ilişkin bilgilendirilecekleri bildirilmişti.

Bunun şirketin başarısının devamı için gerekli olduğu belirtilen e-postada, “Twitter’ı sağlıklı bir yola sokma çabasıyla cuma günü küresel iş gücümüzü azaltmak için zorlu bir süreçten geçeceğiz.” ifadesi kullanılmıştı.

NELER YAŞANMIŞTI?

ABD basınında geçen günlerde yer alan haberlerde, Musk’ın Twitter’ı 44 milyar dolara satın almasının ardından bazı markaların Twitter’daki reklam harcamalarına ara vermeyi planladığı bildirilmişti.

General Motors, General Mills, Audi, IPG, Mondelez International, Pfizer ve Volkswagen gibi firmaların Musk’ın şirketi satın almasının ardından Twitter harcamalarına ara veren şirketler arasında yer aldığı kaydedilmişti.

Söz konusu haberlerde, bazı reklam verenlerin Musk’ın içerik denetimini azaltabileceğinden endişe duyduğu ve bunun platformda sakıncalı içeriğin artmasına yol açacağından endişelendiği aktarılmıştı.