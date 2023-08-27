Twitter'dan şirketler artık işe alım yapabilecek

Yayınlanma: 27.08.2023 - 11:41

Güncelleme: 27.08.2023 - 11:41

Elon Musk'ın sahip olduğu sosyal medya platformu X, eski adıyla Twitter, işe alım özelliğinin Beta'sını (test sürümü) doğrulanmış kuruluşlara açtı.

Beta aşamasında olan X platformu, şirketlere titiz bir tarama ve doğrulama süreciyle işe alımı basitleştirme imkanı sunuyor. Bu sayede iş arayanlar, güvenli ve güvenilir bir ortamda doğrulanmış kuruluşların tekliflerine erişebiliyor.

Kuruluşlar bu özelliği kullanabilmek için aylık 1.000 dolar ödeme yapmaları gerekiyor.

X'İN İŞE ALMA ÖZELLİĞİ NASIL ÇALIŞIYOR?

İş ilanları, kuruluşların profillerinde görüntülenecek ve anahtar kelimelere, konumlara ve diğer kriterlere göre aranabilecek. Adaylar X platformu üzerinden doğrudan iş başvurusunda bulunabilecek ve işverenler de adaylarla iletişime geçebilecektir.

X, LINKEDIN'E RAKİP OLUYOR

Bu hamle, özellikle profesyonel ağ platformu LinkedIn'in hakimiyetinde olan bir sektöre mücadele getiriyor. Elon Musk'ın X platformunun işe alım sürecine yeni yaklaşımlar sunması ve işverenler ile potansiyel çalışanlar arasında daha etkili bir bağlantı kurulmasına olanak sağlaması bekleniyor.

ELON MUSK NEDEN X'E BU ÖZELLİKLERİ GETİRİYOR?

Elon Musk, Twitter'ın adını değiştirerek yeni bir platform haline getirme çalışmasının ilk adımını atmıştı. Bu kapsamda X adı altında yeniden markalaşma sürecine giren platform artık bir sosyal medya uygulamasından çıkıp "Her şeyin uygulaması" haline dönüşmeyi hedefliyor. Elon Musk, X'i Çin'de bulunan WeChat uygulamasının bir benzerine dönüştürmeyi hedefliyor. Bu sebepten dolayı da kullanıcılar birçok yenilik ile karşılaşıyor.